Лесозавод «Судома» начал производство термомодифицированной продукции

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Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская область) запустил производство термомодифицированных террасной доски и планкена под брендом GROENTEC. Продукция производится по заказу крупного российского ритейлера. Это первый крупный проект контрактного производства строительных материалов для предприятия лесопромышленного комплекса GS Group.

Для выпуска термомодифицированной продукции под брендом GROENTEC был переоборудован участок лесозавода «Судома», где внедрены особые технологии производства и контроля качества продукции. Заказ размещен на термомодифицированную продукцию из березы и сосны, в ассортименте на текущий момент 12 наименований продукции разного размера. Сечение профилей, упаковку и брендирование определяет заказчик.

Лесозавод «Судома» успешно работает на зарубежных рынках, где термомодифицированные строительные материалы уже давно известны и востребованы.