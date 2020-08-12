В Татарстане открыты новая подстанция на 110 кВ и производственная база энергетиков

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Новая подстанция напряжением на 110 киловольт в Вернеуслонском районе электрических сетей позволит создать комфортные условия для развития производственных объектов, для жизни местного населения. Подстанция спроектирована с возможностью увеличения мощности.

На этом инновационном объекте использованы элементы цифровизации, применены новейшие инженерные решения. Все технологические операции производятся без непосредственного воздействия оперативного персонала на оборудование. Впервые в Татарстане в таком объеме автоматизирован процесс оперативных переключений на распределительных устройствах 35 и 10 кВ, чем гордятся энергетики.

Вместе с подстанцией была также открыта новая производственная база Вернеуслонского района электрических сетей. Оба объекта стали важной частью инвестиционной программы ОАО «Сетевая компания».

Новая производственная база включет 2-х этажное здание административно-бытового корпуса, склад и тёплую автостоянку. Общая площадь административных и производственных помещений составила более 1000 кв. м. Эта площадка стала важнейшей частью обновления фондов.

© vuslon.ru

© vuslon.ru

© vuslon.ru

© vuslon.ru

© tatarstan.ru

© vuslon.ru

© vuslon.ru

© vuslon.ru

© vuslon.ru

© vuslon.ru

© vuslon.ru