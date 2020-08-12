Высокотехнологичное производство белка и пищевых волокон открылось в Московской области
Завод по производству животного белка и пищевых волокон построил мясокомбинат «Рузский». Цель проекта — минимизация зависимости от импортных поставок. Инвестиции в проект превышают 350 млн рублей.
После выхода на полную производственную мощность предприятие станет самым крупным производителем в этом направлении в Европе.
К концу текущего года мощности завода увеличатся до десяти тысяч тонн продукции в год. Это позволит практически полностью покрывать потребности рынка России в данных видах продуции.Также увеличится и количество новых рабочих мест, сейчас предприятие обеспечило работой около 100 жителей округа.
Предприятие, построенное в городском округе Рузский, аттестовано на поставки продукции в страны Таможенного союза, Китайскую Народную Республику, Мексику и ряд других стран.
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