«Газпром нефть» открыла нефтяное месторождение в Оренбургской области

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«Газпром нефть» открыла месторождение на западе Оренбургской области — Рощинское — с запасами около 4 млн тонн нефти, говорится в сообщении компании.

Месторождение расположено на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области. Оно открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины, при испытании которой были получены фонтанные притоки нефти с максимальным дебитом около 115 тонн в сутки.

Как отмечает компания, актив станет частью западного кластера нефтедобычи дочернего предприятия компании — «Газпромнефть-Оренбург». Разработку месторождения планируется начать в 2021 году.

Рощинское месторождение расположено на Уранском лицензионном участке. Рядом с ним находятся Новозаринское, Балейкинское и Новосамарское месторождения. Вместе они образуют западный кластер нефтедобычи «Газпромнефть-Оренбурга», общая ресурсная база которого составляет около 30 млн тонн нефти.

«Открытие Рощинского месторождения расширяет западный нефтедобывающий кластер „Газпромнефть-Оренбурга“. Близость нового актива к группе уже осваиваемых месторождений обеспечит синергетический эффект. Это поможет сократить сроки ввода и снизить затраты на разработку активов», — говорится в сообщении.

«Газпромнефть-Оренбург» — дочернее предприятие «Газпром нефти» — работает на территории города Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого, Новосергиевского районов и Сорочинского городского округа. Производственная деятельность ведется на десяти лицензионных участках, включающих в себя девять месторождений (Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный участок), Капитоновское, Балейкинское, Царичанское+Филатовское, Землянское, Ягодное, Новосамарское, Новозаринское, Рощинское).