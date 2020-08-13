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Экспорт

Товары экспортного роста России в I полугодии 2020 г.

Несмотря на падение мировых цен, почти повсеместное сжатие спроса и другие трудности, связанные с пандемией коронавируса, в первой половине 2020 г. России удалось показать положительную динамику стоимостных объёмов экспорта по целому ряду товаров. Далее рассмотрим наиболее заметные из них.

Золото: рост на 5636 млн долл. или в 8,5 раз. Основной прирост: Великобритания, Швейцария, Турция, Казахстан.

Платиноиды: рост на 1001 млн долл. или 40%. Основной прирост: США, Великобритания, Швейцария, Германия, Япония.

Подсолнечное масло: рост на 411 млн долл. или 38%. Основной прирост: Китай, Индия, Турция, Афганистан, Узбекистан, Туркмения, Ливан, Сербия.

Стальные трубы: рост на 371 млн долл. или 45%. Основной прирост: Узбекистан, Болгария, Туркмения, Бангладеш, Индия, Алжир, Турция, Оман.

Пшеница: рост на 322 млн долл. или 14%. Основной прирост: Турция, засекреченные страны, Вьетнам, Танзания, ОАЭ, Казахстан, Судан, Саудовская Аравия, ЮАР, Оман, Швейцария, Шри-Ланка, Киргизия, Монголия.

Сахар: рост на 248 млн долл. или в 4,8 раза. Основной прирост: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Турция, Грузия.

Подсолнечник: рост на 205 млн долл. или в 2,9 раза. Основной прирост: Турция, Болгария, Румыния, Латвия.

Медные руды и концентраты: рост на 150 млн долл. или в 3,1 раза. Основной прирост: Китай, Казахстан.

Полипропилен: рост на 148 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Китай, Турция, Украина, Польша, Вьетнам, Литва, Чехия.

Кукуруза: рост на 127 млн долл. или 39%. Основной прирост: Вьетнам, Турция, Республика Корея, Ливия.

Мясо и субпродукты птицы: рост на 121 млн долл. или в 2,2 раза. Основной прирост: Китай, Казахстан.

Соя: рост на 105 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Белоруссия, засекреченные страны, Турция.

Соевое масло: рост на 93 млн долл. или 49%. Основной прирост: Китай.

Турбодвигатели и их части: рост на 91 млн долл. или 12%. Основной прирост: Китай, Нидерланды, Индия.

Серебро: рост на 77 млн долл. или 74%. Основной прирост: Великобритания, Индия, Швейцария, ОАЭ.

Свинина: рост на 72 млн долл. или в 2,9 раза. Основной прирост: Вьетнам, Украина, Гонконг, Казахстан, Белоруссия, Монголия.

Спецавтотранспорт: рост на 69 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: Алжир, Конго, Туркмения, Армения.

Лекарства: рост на 69 млн долл. или 29%. Основной прирост: Украина, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Мексика, Киргизия, Туркмения, засекреченные страны, Казахстан, Марокко.

Полиэтилен: рост на 67 млн долл. или 34%. Основной прирост: Китай, Италия, Польша.

Подготовленный табак: рост на 60 млн долл. или 55%. Основной прирост: Казахстан, Сербия, Армения, Турция, Япония, Германия, Белоруссия.

Жмых и шрот: рост на 58 млн долл. или 18%. Основной прирост: Латвия, Узбекистан, Дания, Китай, Польша, Швейцария, Франция, Испания, Литва, Великобритания.

Медная проволока: рост на 53 млн долл. или 13%. Основной прирост: Кувейт, Китай, Нидерланды, Швейцария, Турция.

Книги, документация, листовки: рост на 47 млн долл. или 36%. Основной прирост: Китай, Алжир, Бангладеш, Колумбия.

Средства для макияжа и ухода за кожей: рост на 43 млн долл. или 47%. Основной прирост: неопределенные страны, Латвия, Литва, Дания, Украина, Белоруссия, Китай, Узбекистан.

Ячмень: рост на 41 млн долл. или 12%. Основной прирост: Саудовская Аравия, Турция, засекреченные страны, Тунис, ОАЭ.

Свекловичный жом: рост на 38 млн долл. или 58%. Основной прирост: Латвия, Италия, Испания, Китай, Нидерланды.

Пестициды: рост на 36 млн долл. или 35%. Основной прирост: Казахстан, Белоруссия, Туркмения, Украина, Армения.

Полимерные плёнки и листы: рост на 32 млн долл. или 14%. Основной прирост: Казахстан, Италия, Бельгия, Германия, Чехия, Польша, Испания, Франция, Украина, Румыния.

Готовые корма для животных: рост на 30 млн долл. или 38%. Основной прирост: Германия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Великобритания, Франция, Азербайджан, Венгрия.

Тепловозы: рост на 30 млн долл. или в 9,8 раза. Основной прирост: Литва, Монголия, Латвия.

Духи и туалетная вода: рост на 29 млн долл. или в 2 раза. Основной прирост: неопределенные страны, Казахстан, Белоруссия.

Готовые продукты из фруктов, орехов, семян: рост на 29 млн долл. или 43%. Основной прирост: Казахстан, Белоруссия, Германия, США, засекреченные страны, Украина, Армения.

Бензиновые двигатели: рост на 28 млн долл. или 71%. Основной прирост: Япония, Казахстан, Мексика, Польша.

Рапсовое масло: рост на 28 млн долл. или 13%. Основной прирост: Китай, Норвегия, Латвия.

Информационные носители: рост на 24 млн долл. или 29%. Основной прирост: Китай, Бангладеш, Азербайджан, Белоруссия.

Упаковочная бумага и картон (кроме мелованных, пропитанных и т. п.): рост на 23 млн долл. или 5,4%. Основной прирост: Китай, Эквадор, ОАЭ, Египет, Бельгия, Кения, Узбекистан, Польша, Гана, Германия, Сенегал, Италия.

Огнетушители: рост на 22 млн долл. или в 3,6 раза. Основной прирост: Индия, Китай, Казахстан, Эстония.

На 15-20 млн долл. вырос экспорт патоки (+82%), концентратов кофе и чая (+35%), специальных текстильных изделий (в 2,7 раза), вагонов метро, трамваев и электропоездов (в 2,4 раза), свинца (+30%), промышленных изделий из драгметаллов (+40%), этилового спирта (+76%), детского питания на основе муки или молока (+41%), приготовленных овощей и грибов (+26%), промышленных жирных кислот (в 3,4 раза), моющих и чистящих средств (+12%), наручных часов (в 2,5 раза), картофеля (в 2,1 раза).

На 10-15 млн долл. вырос экспорт испытательных стендов (в 2,7 раза), цинка (в 3 раза), мыла и влажных салфеток (+27%), кормовых растений (в 12 раз), радионавигационной аппаратуры (+51%), щепы (+24%), алюминиевой проволоки (+9%), одежды (+6%), сигнальных ракет (в 3,5 раза), поликарбонатов (в 2,2 раза), жидкостных насосов (+9%), химических катализаторов (+20%), никелевых концентратов (+75%), нетканых материалов (+33%), говядины (+90%), гигиенических и хозяйственных бумажных изделий (+29%), безалкогольных напитков (+11%), демонстрационных приборов и моделей (в 3,4 раза), дезодорантов и антиперсперантов (+21%).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России:

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:167539154454892:NO

экспорт, статистика, АПК, металлургия, химическая промышленность, машиностроение
  • Нет аватара nabludatel71
    13.08.2020:26:04

    Характер материала, конечно, больше для «Статистики», но разместил в видный всем «Экспорт», дабы у большего числа читателей промелькнула интересная позитивная информация.

    #1205818
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.08.2021:24:08

      Характер материала, конечно, больше для «Статистики»,

      Да и так в «Статистику» пихаем что попало: от свинины до золотовалютных резервов.

      #1205827
  • rvk rvk
    13.08.2020:28:35

    Книги, документация, листовки: рост на 47 млн долл. или 36%. Основной прирост: Китай, Алжир, Бангладеш, Колумбия.

    В третьем квартале будет «Основной прирост: Белоруссия» с большим отрывом.

    #1205819
    • Нет аватара nabludatel71
      13.08.2021:06:22

          Ну, если в плане выборной истории, то они, вроде, сами всё печатают. Главное, чтобы шины не пошли.

      #1205823
    • Нет аватара POLO
      13.08.2021:23:16

      Я бы пока об этом не говорил    

      #1205826
  • Alexander Rudkowski Alexander Rudkowski
    13.08.2020:35:05

    ничего нового, сырье либо примитивная обработка

    #1205820
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      13.08.2021:22:03

      Это вы про стальные трубы или таки про тепловозы?

      #1205825
      • Нет аватара POLO
        13.08.2021:25:22

        Не) эт он про турбодвигатели и лекарства    

        #1205829
    • Нет аватара termometrix
      13.08.2022:03:11

      Рудковский,есть потенциал для наращивания наукоемкого экспорта в странах Третьего мира,взаимовыгодно созидать,строить,в этом нет ничего стыдного,напротив даже благородное дело,но для начала лучше заняться развитие и сбытом внутреннего рынка и ЕЭС .

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      ничего нового, сырье либо примитивная обработка

      А что Вы ожидали,нельзя изначально стремиться получать огромные зарплаты и одновременно соревноваться с транснациональными гигантами и это в условиях свободной и беспошлинной торговли,ТНК влаюдеющими наукемкого мирового рынка на протяжении 500 лет.Они все эти товары могут произвести дешевле,эффективнее,быстрее,качественнее,особенно сейчас когда «усвирепели» из-за кризиса.Конечно надо попытаться что-то сделать,поставив на экспорт,но скорее надо рассчитывать на чудо,технология-панацея,которая все умеет делать.

      Вот и Ликбез по ТНК :

      В целом ТНК обеспечивают около 50% мирового промышленного производства. На ТНК приходится более 70% мировой торговли, причём 40% этой торговли происходит внутри ТНК, то есть они происходят не по рыночным ценам, а по так называемым трансфертным ценам, которые формируются не под давлением рынка, а под долгосрочной политикой материнской корпорации. ТНК имеют очень большие бюджеты, превышающие бюджеты некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 52 — транснациональные корпорации, остальные — государства. Они оказывают большое влияние в регионах/моя ред. войны,перевороты/, так как имеют обширные финансовые средства, связи с общественностью/моя ред. промымание мозгов/, политическое лобби/моя ред. откуда идет коррупция/.

      Транснациональные корпорации играют важную роль в глобализации.

      ТНК имеют очень весомую роль в мировых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР). На долю ТНК приходится более 80% зарегистрированных патентов, при этом на долю ТНК приходится и около 80% финансирования НИОКР.

      Даже прозападаня Википедия признает. А есть и немало работ относительно роль ТНК в Киберленинке.

      Отредактировано: termometrix~00:17 14.08.20
      #1205835
  • Нет аватара termometrix
    13.08.2021:31:34

    Золото: рост на 5636 млн долл. или в 8,5 раз. Основной прирост: Великобритания, Швейцария, Турция, Казахстан.

    Платиноиды: рост на 1001 млн долл. или 40%. Основной прирост: США, Великобритания, Швейцария, Германия, Япония.

    Минус.Причастные знают почему.И как называется подобное действие.Хорошо понимаю и почему они этого сделали,кому помогают и.т.д.

    Оправдалки не хочу слышать,для некомпетентных подходит,но для меня…

    Отредактировано: termometrix~00:18 14.08.20
    #1205830
    • Нет аватара nabludatel71
      13.08.2022:13:48

      Минус.Причастные знают почему.И как называется подобное действие.

      Это называется продажа востребованного товара за рубеж. Страна, добывающая каждый год более 300 т золота (2-3-е место в мире) и свыше 100 т платиноидов (2-е место), вполне может позволить себе экспортировать часть добычи.

      #1205836
      • Нет аватара POLO
        13.08.2023:06:02

        Особенно в условиях, когда цб выкупал несколько лет подряд золото в резерв по ценам 1200-1400 за унцию)) практически весь объём годового производства золота, причём за рубли     а теперь позволил покупать уже и другим     только за 1800-2000… одновременно удовлетворено смотря как растут золотовалютные резервы просто от переоценки золота     ну и на кратную динамику экспорта    

        Отредактировано: POLO~23:08 13.08.20
        #1205840
      • alexey rusin alexey rusin
        14.08.2000:30:15

        это потому что продавать особо больше нечего

        #1205852
      • alexey rusin alexey rusin
        14.08.2000:37:14

        надо же как-то восполнить потери от продажи дешевой нефти. даешь еще больше жмыха,шрота и щепы щепы ЩЕЕЕПЫ. достойный экспорт для монголии или пакистана. эти страны могли бы погордится таким экспортом

        #1205856
      • alexey rusin alexey rusin
        14.08.2000:41:17

        думаю за золото и платину можно приобрести любой товар, а за зеленые фантики можно купить только то что россии позволят

        #1205857
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