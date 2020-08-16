Обуховский завод наладил производство FDM 3D-принтеров «Гелиос-1»

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Петербургское АО «Обуховский завод», входящее в состав военно-промышленного концерна «Алмаз-Антей», предлагает настольные FDM 3D-принтеры «Гелиос-1».

Проект по разработке собственного 3D-принтера запущен в 2018 году, в том же году прототип демонстрировался на екатеринбургской выставке «Иннопром». В 2019 году АО «Обуховский завод» заключило соглашение о сотрудничестве с комитетом по образованию при правительстве Санкт-Петербурга и запустило опытное производство 3D-принтеров «Гелиос-1» .

Как утверждают разработчики, эта система на 90% состоит из комплектующих российского производства. Управляющая плата на базе 32-битного микроконтроллера К1986ВЕ1QI с высокопроизводительным RISC-ядром разработана и производится зеленоградским АО «ПКК Миландр».

Проект по разработке собственного 3D-принтера запущен в 2018 году, в том же году прототип демонстрировался на екатеринбургской выставке «Иннопром». В 2019 году АО «Обуховский завод» заключило соглашение о сотрудничестве с комитетом по образованию при правительстве Санкт-Петербурга и запустило опытное производство 3D-принтеров «Гелиос-1» .

© 3dtoday.ru

© 3dtoday.ru

Размер области построения достигает 300×200×250 мм, печать слоями от ста микрон осуществляется в закрытой камере на подогреваемом до 150 °C столике одиночным экструдером с максимальной температурой хотэнда 260 °C. Производительность достигает 30 куб. мм/c при максимальной линейной скорости печати 150 мм/c. Система использует филаменты диаметром 1,75 мм и совместима с ПЛА, АБС, ПЭТ-Г, эластомерами и другими материалами.

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С 1 июня 2020 года в здании проходной № 1 АО «Обуховский завод» открыт демонстрационный павильон, где можно ознакомиться с оборудованием и приобрести 3D-принтер «Гелиос-1» за наличный расчет.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5DEhulTseLk