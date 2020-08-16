В Рязанской области заложен первый камень нового элеватора

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7 августа, на строительной площадке в Ряжском районе Рязанской области состоялась церемония символической закладки первого камня в фундамент нового производственного объекта ГК «Агропромкомплектация» — элеватора, производственной мощностью 150 тыс. тонн единовременного хранения зерна.

Стоимость проекта более 2 млрд рублей, его реализация стала возможной благодаря поддержке федеральных и региональных властей. Кроме того, возведение высокомеханизированного зернохранилища создаст около 100 новых рабочих мест.

Уже летом 2021 года элеватор примет первый урожай зерна от растениеводческого предприятия Группы компаний в рязанском регионе — ООО «АПК-Рязань». В этом году ООО «АПК-Рязань» собирает в Рязанской области первый урожай озимой пшеницы, ячменя, сои. Кроме Ряжского района, у инвестора есть поля в Кораблинском, Милославском, Скопинском и Михайловском районах — всего около 50 тысяч гектаров.

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