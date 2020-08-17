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Дорожное строительство

В Кемеровской области открыта первая очередь транспортный обхода города Мариинска

 © ako.ru

Движение транспорта открыли на строящемся обходе Мариинска 15 августа. В эксплуатацию введен участок объездной трассы протяженностью 16 км: от 436-го километра трассы Р-255 до подъезда к населенному пункту Раевка; общая протяженность обхода — 19,2 км. Для движения открыты транспортная развязка с путепроводом и мост через реку Кия длиной 285 метров. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», позволил вывести с городских улиц Мариинска транзитный транспорт.

Стоимость транспортного обхода Мариинска — 3,2 млрд рублей.

Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 15 ноября.

Обход входит в федеральный «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года». Заказчик строительства «Сибуправтодор». Генподрядчик — ОАО «Сибмост».

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru
Источник: https://ako.ru/news/detail/transpor...mobileygorod-ot-tranzitnykh-avtomob

Кемеровская область, дорожное строительство, новый мост
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