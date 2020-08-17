Работники лесного хозяйства Тувы получили вторую партию специальных автомобилей

© gov.tuva.ru

В Кызыле в День республики состоялась торжественная церемония вручения ключей от лесопожарной и лесопатрульной автомобильной техники, приобретенной в рамках федерального проекта «Сохранение лесов России» национального проекта «Экология».

Два месяца назад, в День России, лесничества Тувы получили ключи от 8 новых автомобилей марки УАЗ-390945 и от 4-х автомашин марки ЕГЕРЬ 2, ГАЗ 33088.

В День Республики Тыва вручаем втарая партия лесопожарной и лесопатрульной техники в количестве 28 единиц, в часности грузовые автомобили марки ГАЗ; бортовые автомобили марки SADKO NEXT; УАЗ — 390995-565-04 (Экспедиция); УАЗ — Хантер".