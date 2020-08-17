В башкирском селе Чекмагуш открыли первый парк для семейного отдыха

© bashinform.ru

В районном центре Чекмагуш открылся парк семейного отдыха. Появление новой точки притяжения стало возможным благодаря поддержке компании «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть»).

Заброшенный и заросший бурьяном школьный сад превратился в ухоженный и красивый парк. На территории в 4,8 Га в течение нескольких месяцев велись работы. Сначала нужно было выкорчевать пни, убрать мусор, и только потом приступить к строительству. После завершения большей части работ парковую зону озеленили — высадили 150 кустарников и деревьев.

В итоге получился большой и современный парк, в котором сочетаются места для спокойного и активного отдыха. Парк действительно семейный: дети рады играть на современной площадке, любители спорта отправляются к спортивным комплексам и тренажерам, люди старшего возраста могут прогуляться, подышать воздухом.

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© www.bashinform.ru

Парк не пустует, жители не расходятся до позднего вечера, на территории современная система освещения. Дети в восторге от фонтана с подсветкой, а рядом с арт-объектом «Я люблю Чекмагуш» все хотят сфотографироваться. На дорожках и перед сценой катаются велосипедисты и любители скейтбордов. Местные жители давно ждали открытия парка, они не скрывают своей радости.

© www.bashinform.ru

© www.bashinform.ru

© bashinform.ru

Еще в парке есть площадь для проведения культурно-массовых мероприятий. На специальной сцене танцевальные и вокальные ансамбли Чегмагуша будут проводить концерты. Организована и патриотическая зона, которая представляет собой единый комплекс с парком Победы, где горит Вечный огонь и увековечены имена местных жителей, участвовавших в Великой Отечественной войне.

© www.bashinform.ru

© bashinform.ru

Открытие семейного парка отдыха стало еще одним важным социальным проектом, реализованным «Башнефтью» в Чекмагушевском районе. Ранее, при поддержке компании здесь построен сельский дом культуры, крытый ледовый каток, установлен водозабор с коллектором, отремонтирована система водоснабжения в селе Чекмагуш и реализован ряд других важных социальных проектов.

За последние три года в рамках действия соглашения о сотрудничестве между Башкирией и ПАО «НК «Роснефть» были построены и реконструированы около 300 объектов социальной инфраструктуры. Среди них — ледовый дворец в Кумертау, ФОК с бассейном в Ермекеевском районе, спортивный центр «Уфимский Сокол», Тимашевская транспортная развязка, детские сады в Кугарчинском районе и Нефтекамске.

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