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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Псковской области дан старт строительству мясокомбината

 © pskov.ru

17 августа состоялась церемония закладки камня в основание завода по убою и переработке мясосырья в урочище Болягино Великолукского района.

После завершения строительства завод будет представлять комплекс зданий с налаженным полным циклом производства мясной продукции. На предприятии ООО «ВСГЦ» внедрят передовые ресурсосберегающие технологии и автоматизированные системы.

В настоящее время на объекте завершаются земляные работы, идет подготовка к установке свай.

Общая площадь застройки составит порядка 50 га. Запуск первой очереди производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года. Объем инвестиций составляет порядка 22 млрд рублей. Будет создано более 3 000 рабочих мест.

 © sun9-70.userapi.com
Источник: http://www.pskov.ru/novosti/17.08.20/125386

Псковская область, мясопереработка
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