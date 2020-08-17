В Псковской области дан старт строительству мясокомбината
17 августа состоялась церемония закладки камня в основание завода по убою и переработке мясосырья в урочище Болягино Великолукского района.
После завершения строительства завод будет представлять комплекс зданий с налаженным полным циклом производства мясной продукции. На предприятии ООО «ВСГЦ» внедрят передовые ресурсосберегающие технологии и автоматизированные системы.
В настоящее время на объекте завершаются земляные работы, идет подготовка к установке свай.
Общая площадь застройки составит порядка 50 га. Запуск первой очереди производства намечен на конец 2022 — начало 2023 года. Объем инвестиций составляет порядка 22 млрд рублей. Будет создано более 3 000 рабочих мест.
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17.08.2019:37:31