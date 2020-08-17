В Псковской области дан старт строительству мясокомбината

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17 августа состоялась церемония закладки камня в основание завода по убою и переработке мясосырья в урочище Болягино Великолукского района.

После завершения строительства завод будет представлять комплекс зданий с налаженным полным циклом производства мясной продукции. На предприятии ООО «ВСГЦ» внедрят передовые ресурсосберегающие технологии и автоматизированные системы.

В настоящее время на объекте завершаются земляные работы, идет подготовка к установке свай.