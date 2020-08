Компания «Август» запустила cобственный завод в Китае

© www.avgust.com

В КНР заработал первый цех предприятия компании «Август» по производству действующих веществ для химических средств защиты растений (ХСЗР). Первые партии из 400 тонн выпущенной продукции уже отгружены на производственные площадки компании в России и Белоруссии.

Новое предприятие по выпуску действующих веществ находится в промышленной экономической зоне города Цзиньчжоу на территории провинции Хубэй и занимает площадку размером 14,4 гектара. После строительства и запуска всех цехов СП сможет производить 7,5 тыс. тонн действующих веществ ежегодно, а их ассортимент будет включать более 30 наименований.

Новый завод был создан как российско-китайское совместное предприятие (СП), которое получило название «Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd.».

С российской стороны учредителем СП выступило АО Фирма «Август», с китайской — научно-производственная компания «Jiangsu Agrochem Laboratory Co. Ltd.» (JAL Co.) — один из ведущих производителей пестицидов в Китае.

Российскую и китайскую компании связывают взаимовыгодные отношения на протяжении более 20 лет. JAL Co. является основным деловым партнером «Августа» по производству и поставкам действующих веществ, а также входит в число 35 самых крупных компаний КНР, выпускающих пестициды. У «Августа» и JAL Co. уже имеется опыт сотрудничества в рамках СП: в 2005 году в провинции Цзянсу они создали совместную компанию «Changzhou August Agrochem Co. Ltd.», специализирующуюся на производстве широкого ряда препаративных форм пестицидов.

«Как ведущий российский производитель ХСЗР, компания „Август“ является также крупнейшим в стране потребителем сырьевых продуктов для их выпуска. В РФ и странах СНГ производится часть необходимого нам сырья, однако это вспомогательные компоненты. Действующие вещества — ключевые продукты для производства средств защиты растений — в сколь-либо значительных количествах на территории постсоветского пространства не выпускаются, — рассказывает Сергей Алемаскин, директор по производству АО Фирма „Август“. — Нашими поставщиками действующих веществ являются зарубежные компании из западных стран, Индии и Китая, который выступает основным нашим партнером. В КНР на высоком уровне развито производство химической продукции, в том числе средств для защиты растений и полупродуктов для их синтеза. Объемы выпуска продукции ХСЗР в компании „Август“ растут, увеличивается и номенклатура потребляемых сырьевых компонентов — действующих веществ. В настоящее время она включает более 80 наименований. Поэтому при продолжающемся сотрудничестве с китайскими компаниями — производителями действующих веществ руководство „Августа“ приняло решение о создании собственного производства. Так, в 2015 году было организовано российско-китайское СП. Конечно, мы думали и о создании завода по синтезу действующих веществ в России, однако сегодня для этого пока существует ряд ограничений, будем надеяться, временных. Главное из них — недостаточная сырьевая база, которая критически сузилась в постсоветский период: сырье и компоненты для синтеза в любом случае пришлось бы закупать в Китае, что вряд ли было бы проще или дешевле».

Уставный капитал совместного российско-китайского предприятия составил более 80 млн долл. США. Строительные работы по созданию первой очереди промышленных производств, а также всех необходимых природоохранных и инфраструктурных объектов завода были завершены в конце 2019 года.

«Пуско-наладочные работы в первом цехе, ориентированном на выпуск действующих веществ для фунгицидных препаратов, были окончены нынешней весной, после отмены в КНР связанных с пандемией COVID-19 ограничений на работу предприятий. С апреля 2020 года на заводе началось регулярное производство высокоэффективных фунгицидных действующих веществ — сначала тебуконазола, а затем и пропиконазола. Так что свое 30-летие компания „Август“ встречает уже с собственным производством действующих веществ, — рассказывает Сергей Алемаскин. — В настоящее время к запуску готовится следующий цех, ориентированный на выпуск гербицидов. Ввести его в эксплуатацию планируется осенью этого года. Дальнейшие планы СП предполагают ввод в действие инсектицидного производства, а также новых гербицидных и фунгицидных цехов с организацией выпуска новых действующих веществ».

Новый завод является современным предприятием, оснащенным автоматизированными системами контроля и управления производственными процессами. Он располагает комплексом природоохранных объектов, обеспечивающих соблюдение действующих в КНР жестких экологических норм. На СП уже стартовали работы на объектах второй очереди. Согласно проекту, завод в целом будет включать 16 производственных участков по выпуску различных типов действующих веществ: гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, дефолиантов и др. Производимая новым предприятием продукция ориентирована не только на российские и белорусский заводы «Августа»: также планируются ее поставки на международные рынки ХСЗР. Предполагается, что после освоения выпуска всего ассортимента объемы поставок для предприятий «Августа» будут соразмерны продажам зарубежным потребителям из самого Китая и других стран.

Как подчеркивает Сергей Алемаскин, производство компании «Август» в КНР будет нацелено на выпуск в первую очередь дефицитных действующих веществ, необходимых «Августу» для изготовления востребованных сельхозпроизводителями препаратов. Собственный завод позволит оптимизировать закупки сырья и минимизировать риски срыва поставок на производственные площадки. Также будет обеспечено стабильно высокое качество действующих веществ за счет контроля производственных процессов и характеристик промежуточных и конечных продуктов на соответствие действующим в «Августе» высоким стандартам.