Саранская IT-компания за время пандемии помогла перейти на удаленку сотням российских организаций

Саранская компания Инфомаксимум, которая занимается разработкой собственных IT-решений, направленных на повышение эффективности крупного бизнеса, за время пандемии коронавируса помогла перейти на удаленный режим работы сотням российский организаций, увеличив продажи и реализовав ряд крупных пилотных проектов.

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По словам генерального директора Инфомаксимум Александра Бочкина, с началом режима самоизоляции компании из разных сфер экономической деятельности были вынуждены перевести сотрудников на удаленку. Эксперты Инфомаксимум реализовали более трехсот проектов по внедрению собственной системы мониторинга загруженности и учета рабочего времени CrocoTime в организациях по всей России. Это помогло клиентам максимально быстро наладить взаимодействие распределенных команд и снизить негативные последствия удаленного режима.

— Пандемия пошла на спад, однако заявок на внедрение нашей системы CrocoTime меньше не становится, — отмечает Александр Бочкин, — ряд компаний приняли решение оставить часть сотрудников на удаленке. Во-первых, для многих home office — экономия на оплате коммунальных услуг и услуг связи. Во-вторых, изначально сильные команды лего смогли перестроиться на новый формат, не потеряв при этом в эффективности.

© Фото из открытых источников

В связи с возросшим интересом к организации работы распределенных команд, в Инфомаксимум заявили о готовности в ближайшее время завершить разработку новой системы расширенного мониторинга. Она откроет возможность планировать деятельность, опираясь на точные данные о деятельности как конкретных сотрудников, так и целых подразделений. Технология с высокой точностью распознает действия специалистов за ПК. Фиксируя заполнение полей, нажатие кнопок, переключение между активными вкладками, запуск программ. Что позволяет подсчитать, например, время, потраченное удаленным персоналом на выполнение профильных операций, рассчитать актуальную загрузку штата и выявить причины срыва сроков. Также расширенный мониторинг позволяет оценить объективность закупки дорогостоящего специализированного ПО, которое применяют в финансовых структурах или проектных институтах, фиксируя время и объем работы с применением таких систем.

— Наша задача — предоставить российскому бизнесу IT-решения, которые превосходят зарубежные разработки, — сказал Бочкин. — Наши технологии не только про бизнес, у нас есть положительный опыт работы с госсектором, а это одна из целей национального проекта «Цифровая экономика» — использование отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.