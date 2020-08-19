На Севмаше выведен тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» из наливного бассейна

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18 августа на Севмаше (входит в ОСК) состоялась уникальная технологическая операция по выводу корабля проекта 11442М из наливного бассейна к набережной предприятия.

Операция по выводу корабля — ювелирная работа: при помощи буксиров крейсер прошел через ворота батопорта в акваторию предприятия. Эта работа по степени сложности выполнения не имеет аналогов в судостроении.

Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов, кабельных трасс и т. д. При ремонте корабля была применена инновационная методика, связанная с 3D-моделированием оснащения корабля.

В процессе ремонта будет произведена замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера. В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России.

Ранее главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Николай Евменов провел рабочее совещание, которое было посвящено ходу ремонта и модернизации крейсера. На совещании главком ВМФ заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования ВМФ по всему спектру вопросов модернизации и ремонта ТАРК «Адмирал Нахимов» и поставил задачу продолжать тесное взаимодействие с Объединенной судостроительной корпорацией по всем последующим этапам ремонта и модернизации крейсера, неукоснительно следуя графику работ*.

ТАРК «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 г. имел название «Калинин». Был заложен 17 мая 1983 г. на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 г. спущен на воду. 30 декабря 1988 г. пополнил боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 г. переименован в «Адмирал Нахимов».