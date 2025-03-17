ОСК пополняет пассажирский флот Архангельской области

ОСК пополняет пассажирский флот Архангельской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Судоремонтный завод «Красная Кузница», входящий в состав Центра судоремонта «Звездочка» (ОСК), продолжает строительство пассажирских судов ледового класса «Онега» и «Сольвычегодск» по проекту РЕГК.126. После завершения всех работ эти суда будут использоваться для перевозки жителей островных территорий Архангельска и левобережья реки Онега в периоды ледостава и паводков.
В настоящее время суда проходят швартовные испытания, и уже летом они будут готовы к выходу на маршруты по рекам Архангельской области. Сдача первых судов проекта РЕГК.126, «Онега» и «Сольвычегодск», запланирована на середину 2025 года. К концу того же года планируется ввести в эксплуатацию еще два пассажирских судна — «Кенозерье» и «Каргополь».
Все суда будут обслуживать межмуниципальные водные маршруты. «Онега», рассчитанная на 65 пассажиров, будет курсировать в одноименном городе Поморья. Суда «Сольвычегодск», «Кенозерье» и «Каргополь», каждое из которых вмещает до 100 человек, будут работать на водных маршрутах в Архангельске.
Закладка головного судна проекта РЕГК.126 состоялась 29 июня 2022 года, в День кораблестроителя. Основные характеристики судов: длина — 28,40 м, ширина — 6,70 м, водоизмещение — 230,4 куб. м, скорость — 12 узлов. Первые суда проекта, «Онега» и «Сольвычегодск», были спущены на воду в июле 2024 года.
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