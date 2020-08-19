В Татарстане состоялось открытие семенного завода «Заказник степной»
В Лениногорском районе Татарстана прошло открытие завода по переработке семян «Заказник степной». Семенной завод оборудован комплексом полной очистки, калибровки и предпосевной обработки защитными препаратами семян зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав. Средняя производительность машин на пшенице составляет 15 тонн в час. Для эксплуатации автоматизированного комплекса требуется лишь один оператор.
Предприятие специализируется на выращивание различных видов многолетних трав, таких как овсяница, эспарцет, люцерна, лядвенец
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