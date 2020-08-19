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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Татарстане состоялось открытие семенного завода «Заказник степной»

 © tatarstan.ru

В Лениногорском районе Татарстана прошло открытие завода по переработке семян «Заказник степной». Семенной завод оборудован комплексом полной очистки, калибровки и предпосевной обработки защитными препаратами семян зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав. Средняя производительность машин на пшенице составляет 15 тонн в час. Для эксплуатации автоматизированного комплекса требуется лишь один оператор.

Предприятие специализируется на выращивание различных видов многолетних трав, таких как овсяница, эспарцет, люцерна, лядвенец и т. д., в семенные цели. Произведенные семена реализуется не только по России, а еще некоторые страны СНГ. Площадь пашни предприятия составляет 2,9 тысяч га, из них многолетние травы-2,4 тысяч га.

 © tatarstan.ru
Источник: https://tatarstan.er.ru/news/2020/8...-semennogo-zavoda-zakaznik-stepnoj/

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Татарстан, семеноводство
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