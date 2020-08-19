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Судостроение и судоходство

На СЗ «Залив» спущено на воду кабельное судно «Вятка» проекта 15310

На судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, р. Крым) спущено на воду кабельное судно «Вятка» проекта 15310, строящееся для ВМФ России.

Вымпел, Вятка, БуранВымпел, Вятка, Буран © www.korabel.ru

Назначение кабельных судов проекта 15310 — прокладка и ремонт линий связи, в том числе в полярных широтах. Водоизмещение кабелеукладчика — около 8000 тонн, длина — порядка 140 м, ширина — 19 м, осадка — 4 м. Они способны брать на борт до 5 тысяч тонн грузов. Автономность судна — до двух месяцев.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._na_vodu_kabelnoe_sudno_vyatka.html

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Залив, Керчь, Крым, няш-мяш, 15310, кабельное судно
  • Katamaran Katamaran
    19.08.2016:29:06

       

    #1206364
  • Нет аватара milmа
    19.08.2017:02:53

    Про кабельное судно «Волга» что-нибудь известно?

    #1206368
    • Katamaran Katamaran
      19.08.2017:05:01

      Думаю, тоже спустят вскоре, если еще не спустили. Они оба в одном доке. И чтобы спустить «Вятку», на воду формально пришлось спустить и «Волгу». А так, как у кабельщиков, по официалке, перспектив мааааало. Вроде хотят переделывать в плавучие госпитали.

      #1206369
    • Раиль Амирхан Раиль Амирхан
      19.08.2018:17:30

      Волгу по моему переименовали в Свиягу уже давно.

      #1206371
  • seregin-s1 seregin-s1
    19.08.2018:40:26

    сложности с поставкой ряда узлов и агрегатов для укладки кабеля, в том числе из-за санкций

    #1206375
  • Иван Чубов Иван Чубов
    19.08.2019:20:23

       

    Знаете, что данная новость означает???

             

    Освобождают док под вертолетоносцы!!!

    #1206381
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