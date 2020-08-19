На СЗ «Залив» спущено на воду кабельное судно «Вятка» проекта 15310
На судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, р. Крым) спущено на воду кабельное судно «Вятка» проекта 15310, строящееся для ВМФ России.
Вымпел, Вятка, Буран © www.korabel.ru
Назначение кабельных судов проекта 15310 — прокладка и ремонт линий связи, в том числе в полярных широтах. Водоизмещение кабелеукладчика — около 8000 тонн, длина — порядка 140 м, ширина — 19 м, осадка — 4 м. Они способны брать на борт до 5 тысяч тонн грузов. Автономность судна — до двух месяцев.
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