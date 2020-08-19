«Россети» запустили цифровой район электросетей в Новгородской области
«Россети» запустили второй цифровой район электрические сетей (РЭС) на Северо-Западе. В существующую сеть 10 кВ Боровичевского района Новгородской области интегрированы «умные» устройства — цифровые реклоузеры, позволяющие в автоматическом режиме локализовать повреждения, индикаторы короткого замыкания, шкафы энергомониторинга. Также модернизирован диспетчерский пункт. Объем инвестиций составил 130 млн рублей.
Цифровой РЭС отличается высоким уровнем автоматизации, обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени, интеллектуальный учет электроэнергии, реализацию функций самодиагностики и самовосстановления.
Проект обеспечил дополнительную надежность электроснабжения 62 тыс. жителей района и промышленных предприятий, включая Боровичский комбинат огнеупоров, выпускающий продукцию для нефтяной и металлургической отраслей.
В Валдайском районе Новгородской области, где в 2017 году был реализован пилотный проект цифрового РЭС, в 4 раза уменьшилось число технологических нарушений, в 2 раза — недоотпуск электроэнергии, в 1,5 раза — среднее время восстановления электроснабжения.
Группа планирует в 2020 году создать 34 цифровых РЭС в регионах обслуживания «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Янтарь» и «Россети Северо-Запад». К 2030 году все РЭС станут цифровыми.
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