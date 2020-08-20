На кубанском ЮЗТС изготовили два новых станка для заводов Урала и Сибири

Токарно-карусельный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструментов в магазине © vk.com

Токарно-карусельный станок с ЧПУ, оснащённый магазином с автоматической сменой инструмента и обладающий повышенным классом точности предназначен для завода из Свердловской области. Это одно из крупнейших предприятий России, основным направлением деятельности которого является проектирование и строительство энергетических объектов.

Также на Южном заводе тяжелого станкостроения изготовлен двухстоечный двухсуппортной станок с системой индикации и позиционного управления. Его заказчиком является самый крупный в Урало-Сибирском регионе производитель тяговых электрических машин средней мощности из Новосибирска.

Сейчас оба станка проходят внутреннюю приемку ОТК, в ближайшее время они будут отгружены заказчикам.

Кроме того, на завершающей стадии находится производство токарно-карусельного станка для екатеринбургского машиностроительного завода имени Калинина, закупленного по государственному контракту. Он оснащен современным устройством ЧПУ, а также рядом опций, улучшающим его эксплуатационные свойства, эргономику и безопасность. Профиль заказчика — оборонная промышленность, а также электропогрузчики и коммунальные вакуумные машины.

Всего в работе на ЮЗТС сейчас находится около двух десятков станков и обрабатывающих центров.

ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) было создано 11 марта 2016 года в рамках инвестиционного проекта, при поддержке федеральных властей и администрации Краснодарского края.Производственные площади располагаются на территории бывшего завода им. Седина. ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и металлургию.В 2020 году Минпромторг присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя, что дало заводу преимущество при поставке станков для предприятий РФ с государственным участием. До конца года на заводе планируется открытие новых производственных площадей для выпуска сложных крупногабаритных деталей весом до 125 тонн. Речь идет об элементах реакторов атомных станций и гребных винтах кораблей.

Испытания двухстоечного двухсуппортного токарно-карусельного станка © vk.com

Токарно-карусельный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструментов в магазине © vk.com

Испытания токарно-карусельного станка с ЧПУ с автоматической сменой инструментов в магазине © vk.com