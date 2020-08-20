Заказчику передан лоботокарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 РМЦ-1,5 метра
Специальный лоботокарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 был изготовлен в Рязани станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» в рамках контракта с крупным российским заводом.
Специалисты ПКФ «Станкосервис» завершили пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию станка.
Токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 предназначен для токарной обработки коротких крупногабаритных деталей диаметром до 1370 мм и длиной до 1,5 метра в условиях серийного производства.
РТ817Ф3 позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Станок оснащен современной ЧПУ, головкой смены инструмента на 12 позиций и всеми видами блокировок для безопасной работы оператора.
Головка смены инструмента на 12 позиций © www.stankoservice-rzn.ru
ф- Задняя бабка грузоподъемностью 8 тонн © www.stankoservice-rzn.ru
Станок изготовлен по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость конструкции и мощность станка РТ817Ф3 обеспечивает большой съем металла, при этом сохраняя необходимую точность при обработке черных и цветных металлов.
Вес станка с оборудованием 15 тонн.
Ф- Главный привод РТ817Ф3 с максимальной мощностью 45 кВт © www.stankoservice-rzn.ru
Краткие технические характеристики РТ817Ф3 РМЦ-1500:
- Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1370 мм;
- Диаметр обработки над суппортом — до 1070 мм;
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 1500 мм.
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