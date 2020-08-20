Заказчику передан лоботокарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 РМЦ-1,5 метра

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Специальный лоботокарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 был изготовлен в Рязани станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» в рамках контракта с крупным российским заводом.

Специалисты ПКФ «Станкосервис» завершили пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию станка.

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Токарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 предназначен для токарной обработки коротких крупногабаритных деталей диаметром до 1370 мм и длиной до 1,5 метра в условиях серийного производства.

РТ817Ф3 позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Станок оснащен современной ЧПУ, головкой смены инструмента на 12 позиций и всеми видами блокировок для безопасной работы оператора.

Головка смены инструмента на 12 позиций © www.stankoservice-rzn.ru

ф- Задняя бабка грузоподъемностью 8 тонн © www.stankoservice-rzn.ru

Станок изготовлен по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость конструкции и мощность станка РТ817Ф3 обеспечивает большой съем металла, при этом сохраняя необходимую точность при обработке черных и цветных металлов.

Вес станка с оборудованием 15 тонн.

Ф- Главный привод РТ817Ф3 с максимальной мощностью 45 кВт © www.stankoservice-rzn.ru

Краткие технические характеристики РТ817Ф3 РМЦ-1500: