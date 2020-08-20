На Кубани модернизировали центр комплексной подготовки семян к посеву

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Возможности большинства предприятий, занимающихся обработкой семян, ограничены подготовкой к посеву семян одной-двух культур. При этом на подготовку одного вида семян затрачивается около двух месяцев, кроме того, большую часть года заводы простаивают. Новые технологические линии, установленные на заводе в Тихорецке, могут обрабатывать несколько культур, позволит предприятию работать практически весь год. К посеву здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и другие культуры. Производственная мощность предприятия — 10 тонн семян в час.

Производственная мощность предприятия составляет десять тонн семян в час.

Семенной материал полностью будет соответствовать ГОСТу.

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Напомним, Краснодарский край добился полного перехода на отечественные семена по ячменю, пшенице, рису. Чтобы изменить ситуацию по сахарной свекле — сегодня 99% семян завозятся из-за рубежа — в крае планируют внедрить новую субсидию. 70% затрат сельхозтоваропроизодителей, которые будут сеять семена отечественной селекции, компенсируют за счет средств регионального бюджета.

https://argumen.../2020/08/683038