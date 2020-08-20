Серийное производство новых пистолетов запустили в Московской области

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Серийное производство новых армейских пистолетов «Удав» для российской армии запустили на территории городского округа Подольск в Подмосковье.

«Первую серийную партию нового армейского пистолета „Удав“ выпустит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения», — уточняется в сообщении.

«Удав» является полностью российской разработкой. Оружие собирают из отечественных деталей. Его конструкция позволяет превосходить аналогичное оружие по многим характеристикам. Среди преимуществ пистолета — новая конструкция магазина, глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов — повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Перед началом производства пистолет прошел государственные испытания. Его рекомендовали принять на вооружение.