Чувашский Акконд запустил новую линию печенья

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19 августа Акционерное общество «АККОНД» ввело в эксплуатацию новую линию по производству оригинального сахарного печенья в Чебоксарах.

Мощность дополнительной линии сахарного печенья составляет свыше 3 тысяч тонн продукции в год. Новое оборудование оснащено формующими роторами с оригинальным дизайном и дополнено опцией по выпуску продукции с двойной начинкой.

Инвестиции в проект составили 149 млн рублей.

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Наиболее полюбившийся и хорошо знакомый продукт, сошедший с конвейера этой линии — оригинальное трехслойное сахарное печенье «ТРИ-О» из хрустящего печенья с добавлением какао и кремовых начинок, выпускался в двух вкусах: «сливочный пломбир» и «шоколадный брауни». Сейчас фабрика расширила серию печенья новыми вкусовыми сочетаниями — печенье со вкусом капучино, арахисовой пасты, карамелизированного молока. Выпущен на новой линии уникальный продукт с двойной начинкой со вкусом вишни и сливок. Любителям сложных эксклюзивных продуктов предлагается попробовать глазированные конфеты «ТРИ-О».

Следуя тренду здорового питания, для производства печенья технологи используют только высококачественное сырье — сливки и какао-порошок, а специально разработанная рецептура придает продукту особенную хрустящую структуру.

Печенье выпускается в «карманном» формате — по 2, 4 и 6 шт. в упаковке, а также в «семейных» упаковках по 460 г и коробочках по 9 шт. Каждый может выбрать для себя наиболее удобный вариант — для офисного или домашнего чаепития, либо для сладкого перекуса в течение дня.

«Работа по модернизации у нас ведется во всех цехах. В наших ближайших планах до окончания года — монтаж еще двух производственных линий для развития ассортиментной линейки кондитерских изделий в удобных современных форматах. Благодаря модернизации производственных мощностей у нас постоянно создаются дополнительные рабочие места и ведется прием новых сотрудников», — сообщил генеральный директор АО «Акконд» Валерий Иванов.

В ближайшие годы предприятие планирует реализовать еще один инвестиционный проект стоимостью около 2 млрд рублей. Благодаря ему появятся еще 500 новых рабочих мест.

«АККОНД» является одним из ведущих предприятий кондитерской продукции в Чувашии. Рост производства составляет 10-15% в год.

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© fs01.cap.ru

© akkond.ru

https://akkond.ru/news/na-konditerskoy-fabrike-akkond-zapushchena-liniya-sakharnogo-pechenya/