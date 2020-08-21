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Спортивные объекты

В Туле открыт Ледовый дворец

 © tularegion.ru

Новый Ледовый дворец в Туле рассчитан на 3 тысячи зрителей. Площадь здания составляет 15 тыс. кв. метров — здесь созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также в Ледовом дворце расположены тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.

Ледовый дворец станет домашней ареной «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова» в сезоне МХЛ-2020/2021 г.

 © tulapressa.ru

 © tulapressa.ru

 © tulapressa.ru

 © tsn24.ru

 © vestitula.ru

 © static.mk.ru

 © cdnmyslo.ru

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 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

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 © www.tulapressa.ru

 © tulapressa.ru

 © www.tulapressa.ru
Источник: https://www.tulapressa.ru/2020/08/v...rzhestvenno-otkryli-ledovyj-dvorec/

спортивные объекты, Тульская область
  • artal artal
    21.08.2020:13:45

       

    Отредактировано: artal~20:14 21.08.20
    #1206595
  • Нет аватара nabludatel71
    21.08.2021:50:49

    Круто! Теперь главное — не забыть общественный транспорт туда наладить. Т.к. пока с одной стороны в этот уголок заезжает 1 маршрутка, а с другой — раз в полчаса со свистом проносится круговой автобус № 3, на котором только в район Зеленстроя удобно добираться.

    #1206602
  • Советский Советский
    21.08.2021:58:55

    Даёшь ХК «Арсенал» Тула !!!    

    #1206604
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