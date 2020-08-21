В Туле открыт Ледовый дворец
Новый Ледовый дворец в Туле рассчитан на 3 тысячи зрителей. Площадь здания составляет 15 тыс. кв. метров — здесь созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, силовыми видами спорта. Также в Ледовом дворце расположены тренажерный зал, фуд-корты, спортивные магазины.
Ледовый дворец станет домашней ареной «Академии хоккея им. Б.П. Михайлова» в сезоне МХЛ-2020/2021 г.
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