Пензенский СтанкоМашСтрой возобновил экспорт станков в Германию

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Станкостроительный завод «СтанкоМашСтрой» (г. Пенза) продолжает экспорт станков. 11 августа в Германию были отгружены три металлообрабатывающих станка собственного производства.

Один из крупнейших немецких дилеров, с которым компанию связывают тесные партнерские отношения с 2017 года, приобрёл два универсальных токарно-винторезных станка СТ16к25б/1500 с устройством цифровой индикации и один станок СТ16к25б/2000. Все три единицы с подготовкой под установку быстросменного резцедержателя Multifix.

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Токарный станок СТ 16к25Б/1500

Оборудование полностью соответствует европейским стандартам и заслуженно пользуется спросом у немецких промышленников за высокое качество, точность, надёжность, производительность.

Один станок предназначен для конечного потребителя, а два других будут представлены в шоуруме для привлечения внимания европейских машиностроителей к российскому оборудованию. Кроме того, дилер планирует экспонировать станки производства «СтанкоМашСтрой» на немецких региональных выставках.

После восстановления экспорта, временного приостановленного в связи с эпидемией коронавируса, металлообрабатывающие станки предприятия были отправлены в Германию, Монголию, Венгрию.