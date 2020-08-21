Пензенский СтанкоМашСтрой возобновил экспорт станков в Германию
Станкостроительный завод «СтанкоМашСтрой» (г. Пенза) продолжает экспорт станков. 11 августа в Германию были отгружены три металлообрабатывающих станка собственного производства.
Один из крупнейших немецких дилеров, с которым компанию связывают тесные партнерские отношения с 2017 года, приобрёл два универсальных токарно-винторезных станка СТ16к25б/1500 с устройством цифровой индикации и один станок СТ16к25б/2000. Все три единицы с подготовкой под установку быстросменного резцедержателя Multifix.
Токарный станок СТ 16к25Б/1500
Оборудование полностью соответствует европейским стандартам и заслуженно пользуется спросом у немецких промышленников за высокое качество, точность, надёжность, производительность.
Один станок предназначен для конечного потребителя, а два других будут представлены в шоуруме для привлечения внимания европейских машиностроителей к российскому оборудованию. Кроме того, дилер планирует экспонировать станки производства «СтанкоМашСтрой» на немецких региональных выставках.
После восстановления экспорта, временного приостановленного в связи с эпидемией коронавируса, металлообрабатывающие станки предприятия были отправлены в Германию, Монголию, Венгрию.
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22.08.2010:06:39