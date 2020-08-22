«Калашников» представил первый в России гибридный станок IZH H600
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Группа компаний «Калашников» представила инновационное изобретение гибридный станок IZH H600 — первый произведённый в России гибридный обрабатывающий центр, сочетающий аддитивные технологии и механическую обработку в одном станке. Работы по его созданию велись совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Фондом развития промышленности.
***- Гибридный станок от «Калашникова» IZH H600:
* Позволяет сократить время постановки изделий на производство до 10 раз и кратно увеличить производительность предприятия, что крайне востребовано как в военных, так и гражданских сферах.
* Даёт возможность быстро изготовить новинки или прототипы без необходимости оснащения производства специнструментом и спецоснасткой.
* Сочетает комбинацию технологии лазерной наплавки металлического порошка и 5-ти осевую фрезерную обработку, позволяя изготавливать детали и сборочные единицы сложной геометрической формы массой до 300 кг и габаритами 600×500×500 мм.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3khf8dK36hs
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