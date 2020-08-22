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Инновации

«Калашников» представил первый в России гибридный станок IZH H600

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Группа компаний «Калашников» представила инновационное изобретение гибридный станок IZH H600 — первый произведённый в России гибридный обрабатывающий центр, сочетающий аддитивные технологии и механическую обработку в одном станке. Работы по его созданию велись совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Фондом развития промышленности.

***- Гибридный станок от «Калашникова» IZH H600:

* Позволяет сократить время постановки изделий на производство до 10 раз и кратно увеличить производительность предприятия, что крайне востребовано как в военных, так и гражданских сферах.

* Даёт возможность быстро изготовить новинки или прототипы без необходимости оснащения производства специнструментом и спецоснасткой.

* Сочетает комбинацию технологии лазерной наплавки металлического порошка и 5-ти осевую фрезерную обработку, позволяя изготавливать детали и сборочные единицы сложной геометрической формы массой до 300 кг и габаритами 600×500×500 мм.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3khf8dK36hs
Источник: https://kalashnikov.media/video/kal...vyy-v-rossii-gibridnyy-stanok?amp=1

Калашников, станкостроение, импортозамещение, IZH H600
  • Zveruga Zveruga
    22.08.2007:58:55

    Круто!

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Zveruga~08:33 22.08.20
    #1206626
  • Нет аватара Пустота
    22.08.2019:21:47

    Это своя разработки или сборка по лизензии?

    #1206656
    • Zveruga Zveruga
      23.08.2007:47:31

      Естественно своя разработка. И бренд наш — Калашников, и в названии станка первые три буквы — IZH (ИЖ).

      Вот видео разработки другой модели IZH H800, которое было опубликовано ещё год назад.

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: Zveruga~07:50 23.08.20
      #1206687
  • Нет аватара crazykot
    22.08.2019:38:41

    Очень круто, такие системы — это будущее станкостроения. Хорошо, что наши компании входят в него наравне с остальным миром

    #1206657
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