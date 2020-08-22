В Чебоксарах сотрудники Росгвардии получили ключи от новых служебных автомобилей
18 августа в Чебоксарах состоялось торжественное мероприятие по передаче служебного автотранспорта управлению вневедомственной охраны Росгвардии по Чувашской Республике.
Полученный автотранспорт предназначен для обеспечения деятельности групп задержания, которые осуществляют круглосуточное патрулирование населенных пунктов республики. Они пополнят автопарк подразделений вневедомственной охраны в городах Чебоксары, Новочебоксарске и Мариинском Посаде.
Новые служебные автомобили оснащены современным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности, способствующим минимизации времени прибытия групп задержания к местам совершения противоправных действий и их пресечения.
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