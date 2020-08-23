Благоустройство. Весна и лето 2020. Обзор
В Южноуральске Челябинской области открылся центральный сквер
В Южноуральске закончили благоустройство сквера на улице Космонавтов. Он был участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и, не выйдя в финал, получил финансовую поддержку региональных властей.
В городском сквере благодаря программе благоустройства установили новую плитку, лавочки, освещение. В центре площадки появился детский игровой комплекс в виде корабля. Также в сквере оборудовали велодорожки, разбили декоративные клумбы и установили топиарии (фигуры из искусственной зелени). Отдельного внимания заслуживает новая Аллея Парада планет, Аллея желаний и Световые бабочки.
Также в сквере расположили Сад камней. На небольшой сцене планируется проводить городские мероприятия и музыкальные концерты. После благоустройства сквер превратился в знаковое место для жителей Южноуральска.
На благоустройство направлено более 31 миллиона рублей.
В Светлогорске Калининградской области открылся парк творчества «Муза»
У озера Тихое реализован туристско-рекреационный проект.
Комплексное благоустройство проведено на территории лесопарковой зоны площадью 42 гектара. Для посетителей парка обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, места отдыха и зоны беспроводного доступа в интернет. Построены амфитеатр и универсальные площадки для проведения концертов, кинопоказов и выставок. Предусмотрено оборудование с игровыми и спортивными элементами для организации активного отдыха взрослых и детей. Также в парке установлена архитектурная подсветка.
Подрядчик провел работы по очистке дренажной системы, устройству подпорных стенок и озеленению территории. Установлены малые архитектурные формы, беседки и скамейки, фотозоны и элементы навигации. Обеспечена инфраструктура для хозяйственного обслуживания. Стоимость работ составила 96 млн рублей.
Парк творчества «Муза» — это место для самого разнообразного отдыха. При поддержке правительства закуплено оборудование для уличного кинотеатра. Здесь можно кататься на велосипедах, дети могут играть на новых площадках.
В Смоленске торжественно открыли сквер на Багратиона
16 августа прошла церемония открытия сквера у самолёта ТУ-16 на улице Багратиона. В сквере собрались ветераны 46-ой воздушной армии, ветераны труда и вооружённых сил, чтобы отпраздновать открытие и День Воздушного флота России.
На территории закончили все реставрационные работы по обновлению стратегического бомбардировщика ТУ-16. Памятник установили в далёком апреле 1985 года в честь присвоения Смоленску звания Город-Герой.
После реставрации в сквере появились места для отдыха детей, качели, яркие цветущие клумбы, но самым главным акцентом стал преобразившийся самолёт и памятная табличка в честь ветеранов-авиаторов.
Первый бульвар с рабочими кабинетами появился в Москве
На Амурской улице в Москве появился первый бульвар, на котором расположены 24 архитектурные формы в виде рабочих кабинетов, для них создана дизайнерская подсветка с несколькими вариантами освещения.
На данный момент на территории бульвара появилась детская площадка с канатной дорогой, батутами и качелями, разработанная с учетом рекомендаций психологов по созданию развивающей среды.
Все оборудование подобрано так, чтобы способствовать развитию моторики, координации и баланса, социальных и эмоциональных навыков.
Площадку с игровым комплексом «Лес приключений» сделали по оригинальному проекту. Она выполнена в синем цвете.
В Новомосковске Тульской области открылся крытый скейт-парк
18 августа на новой площадке прошли соревнования среди любителей экстремальных видов спорта.
Современный крытый скейтпарк построили в Новомосковске Тульской области. На площадке в более, чем 1000 м1 туляки могут заниматься на скейтбордах, велосипедах bmx, роликах и самокатах. В регионе уже есть подобные зоны (в центральном парке и на Пролетарской набережной), отличие площадки в Новомосковске заключается в тентовом навесе. Это первый крытый скейтпарк в тульском регионе.
«С просьбой построить скейтпарк к нам не раз обращались любители экстремальных видов спорта. Теперь они имеют место для тренировок, удобное, современное, отвечающее всем необходимым требованиям. Здесь будут проходить тренировки и соревнования для спортсменов разного уровня», — сообщили в Администрации Новомосковска.
Центральная площадь Азатлык благоустроена в Набережных Челнах
Главная площадь города Набережные Челны спустя два года реконструкции обрела новый облик.
Новые точки притяжения в центре Волгограда
Впервые с советских времен в центральной части Волгограда формируется уникальный культурно-досуговый кластер для семейного отдыха.
Основой для реализации проектов, о которых десятилетиями мечтали жители, стало берегоукрепление, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Новая территория благоустройства включает сквер имени Пахмутовой, парк у музея «Россия — моя история», новую набережную у «Гасителя».
Всего в 2020 году в населенных пунктах волгоградского региона формируются 177 новых общественных и внутридворовых территорий для отдыха и досуга. На эти цели предусмотрены свыше 1,3 миллиарда рублей из федерального, областного и местных бюджетов.
Завершён первый этап реконструкции Комплекса «Салют, Победа!» в Оренбурге
В сектор «Московская битва» после реставрации вернулся автомобиль ЗИС-5 В с прожектором.
Завершена реставрация санитарного вагона и легендарной БМ-13, более известной как «Катюша». Специалисты продолжают работу с военной техникой. Достойный облик обретает композиция вокруг бюста генерала Родимцева.
Входная группа уже оформлена новыми колоннами, которые архитектурно перекликаются со стелой Вечного огня. Здесь же, на входе, создана новая экспозиционная площадка «Станция Оренбург». Историки не случайно сделали на этом акцент. В годы войны железнодорожная станция Оренбург являлась важнейшим узловым объектом и сосредоточением основных событий в жизни оренбуржцев — проводы и встреча солдат, эвакуация людей и предприятий, отправка эшелонов с продовольствием и снарядами.
Работы в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» продолжаются. Следующий этап — продолжение замены мощения на гранитное покрытие, реконструкция комплекса «Сталинградская битва», реставрация боевых машин.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS и Великоросс.
https://gov39.ru/news/101/198098/
https://smoldaily.ru/v-smolenske-torzhestvenno-otkryli-skver-na-bagrationa
https://riamo.ru/article/440572/pervyj-bulvar-s-rabochimi-kabinetami-poyavilsya-v-moskve.xl
https://riamo.ru/article/408194/blagoustrojstvo-skvera-pobedy-zavershilos-na-yuge-moskvy.xl
https://www.tulapressa.ru/2020/08/v-novomoskovske-otkryli-krytyj-skejtpark-fotoreportazh/
http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/293534/
http://www.orenburg-gov.ru/news/culture/natsproekt-kultura-kompleks-salyut-pobeda-obretaet-novye-vystavochnye-prostranstva/
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