Благоустройство. Весна и лето 2020. Обзор

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В Южноуральске Челябинской области открылся центральный сквер

В Южноуральске закончили благоустройство сквера на улице Космонавтов. Он был участником Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и, не выйдя в финал, получил финансовую поддержку региональных властей.

В городском сквере благодаря программе благоустройства установили новую плитку, лавочки, освещение. В центре площадки появился детский игровой комплекс в виде корабля. Также в сквере оборудовали велодорожки, разбили декоративные клумбы и установили топиарии (фигуры из искусственной зелени). Отдельного внимания заслуживает новая Аллея Парада планет, Аллея желаний и Световые бабочки.

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Также в сквере расположили Сад камней. На небольшой сцене планируется проводить городские мероприятия и музыкальные концерты. После благоустройства сквер превратился в знаковое место для жителей Южноуральска.

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На благоустройство направлено более 31 миллиона рублей.

В Светлогорске Калининградской области открылся парк творчества «Муза»

У озера Тихое реализован туристско-рекреационный проект.

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Комплексное благоустройство проведено на территории лесопарковой зоны площадью 42 гектара. Для посетителей парка обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, места отдыха и зоны беспроводного доступа в интернет. Построены амфитеатр и универсальные площадки для проведения концертов, кинопоказов и выставок. Предусмотрено оборудование с игровыми и спортивными элементами для организации активного отдыха взрослых и детей. Также в парке установлена архитектурная подсветка.

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Подрядчик провел работы по очистке дренажной системы, устройству подпорных стенок и озеленению территории. Установлены малые архитектурные формы, беседки и скамейки, фотозоны и элементы навигации. Обеспечена инфраструктура для хозяйственного обслуживания. Стоимость работ составила 96 млн рублей.

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Парк творчества «Муза» — это место для самого разнообразного отдыха. При поддержке правительства закуплено оборудование для уличного кинотеатра. Здесь можно кататься на велосипедах, дети могут играть на новых площадках.

В Смоленске торжественно открыли сквер на Багратиона

16 августа прошла церемония открытия сквера у самолёта ТУ-16 на улице Багратиона. В сквере собрались ветераны 46-ой воздушной армии, ветераны труда и вооружённых сил, чтобы отпраздновать открытие и День Воздушного флота России.

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На территории закончили все реставрационные работы по обновлению стратегического бомбардировщика ТУ-16. Памятник установили в далёком апреле 1985 года в честь присвоения Смоленску звания Город-Герой.

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После реставрации в сквере появились места для отдыха детей, качели, яркие цветущие клумбы, но самым главным акцентом стал преобразившийся самолёт и памятная табличка в честь ветеранов-авиаторов.

Первый бульвар с рабочими кабинетами появился в Москве

На Амурской улице в Москве появился первый бульвар, на котором расположены 24 архитектурные формы в виде рабочих кабинетов, для них создана дизайнерская подсветка с несколькими вариантами освещения.

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На данный момент на территории бульвара появилась детская площадка с канатной дорогой, батутами и качелями, разработанная с учетом рекомендаций психологов по созданию развивающей среды.

© stroi.mos.ru

Все оборудование подобрано так, чтобы способствовать развитию моторики, координации и баланса, социальных и эмоциональных навыков.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

Площадку с игровым комплексом «Лес приключений» сделали по оригинальному проекту. Она выполнена в синем цвете.

В Новомосковске Тульской области открылся крытый скейт-парк

18 августа на новой площадке прошли соревнования среди любителей экстремальных видов спорта.

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Современный крытый скейтпарк построили в Новомосковске Тульской области. На площадке в более, чем 1000 м1 туляки могут заниматься на скейтбордах, велосипедах bmx, роликах и самокатах. В регионе уже есть подобные зоны (в центральном парке и на Пролетарской набережной), отличие площадки в Новомосковске заключается в тентовом навесе. Это первый крытый скейтпарк в тульском регионе.

© tulapressa.ru

«С просьбой построить скейтпарк к нам не раз обращались любители экстремальных видов спорта. Теперь они имеют место для тренировок, удобное, современное, отвечающее всем необходимым требованиям. Здесь будут проходить тренировки и соревнования для спортсменов разного уровня», — сообщили в Администрации Новомосковска.

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Центральная площадь Азатлык благоустроена в Набережных Челнах

Главная площадь города Набережные Челны спустя два года реконструкции обрела новый облик.

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Новые точки притяжения в центре Волгограда

Впервые с советских времен в центральной части Волгограда формируется уникальный культурно-досуговый кластер для семейного отдыха.

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Основой для реализации проектов, о которых десятилетиями мечтали жители, стало берегоукрепление, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры.

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Новая территория благоустройства включает сквер имени Пахмутовой, парк у музея «Россия — моя история», новую набережную у «Гасителя».

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Всего в 2020 году в населенных пунктах волгоградского региона формируются 177 новых общественных и внутридворовых территорий для отдыха и досуга. На эти цели предусмотрены свыше 1,3 миллиарда рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Завершён первый этап реконструкции Комплекса «Салют, Победа!» в Оренбурге

В сектор «Московская битва» после реставрации вернулся автомобиль ЗИС-5 В с прожектором.

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Завершена реставрация санитарного вагона и легендарной БМ-13, более известной как «Катюша». Специалисты продолжают работу с военной техникой. Достойный облик обретает композиция вокруг бюста генерала Родимцева.

© orenburg-gov.ru

Входная группа уже оформлена новыми колоннами, которые архитектурно перекликаются со стелой Вечного огня. Здесь же, на входе, создана новая экспозиционная площадка «Станция Оренбург». Историки не случайно сделали на этом акцент. В годы войны железнодорожная станция Оренбург являлась важнейшим узловым объектом и сосредоточением основных событий в жизни оренбуржцев — проводы и встреча солдат, эвакуация людей и предприятий, отправка эшелонов с продовольствием и снарядами.

© orenburg-gov.ru

Работы в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!» продолжаются. Следующий этап — продолжение замены мощения на гранитное покрытие, реконструкция комплекса «Сталинградская битва», реставрация боевых машин.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS и Великоросс.

https://gov39.ru/news/101/198098/

https://smoldaily.ru/v-smolenske-torzhestvenno-otkryli-skver-na-bagrationa

https://riamo.ru/article/440572/pervyj-bulvar-s-rabochimi-kabinetami-poyavilsya-v-moskve.xl

https://riamo.ru/article/408194/blagoustrojstvo-skvera-pobedy-zavershilos-na-yuge-moskvy.xl

https://www.tulapressa.ru/2020/08/v-novomoskovske-otkryli-krytyj-skejtpark-fotoreportazh/

http://www.volgograd.ru/gubernator/tekush/293534/

http://www.orenburg-gov.ru/news/culture/natsproekt-kultura-kompleks-salyut-pobeda-obretaet-novye-vystavochnye-prostranstva/