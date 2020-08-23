Добавить статью
Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» представил ПУ 51П6Е2 нового перспективного комплекса ПРО «Абакан»

 © sun9-27.userapi.com

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» представил на форуме «Армия-2020» пусковую установку 51П6Е2 из состава перспективного комплекса противоракетной обороны «Абакан».

— Комплекс не является стратегическим. Пусковая установка предназначена для борьбы с баллистическими целями, — пояснили в пресс-службе концерна.

«Абакан» способен сбивать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. Представленная на форуме пусковая установка служит для транспортировки, автоматической подготовки к пуску, запуска и управления полетом одной или двух противоракет 9М82МДЭ.

Перехватчики способны сбивать малозаметные (ЭПР от 0,02 метра) цели на высоте 25 и дальности 30 километров. Для верности обе ракеты наводятся на одну цель. Интервал между пусками составляет две секунды, время развертывания установки к бою — шесть минут. Управляют ею один или два человека.

Комплекс «Абакан» может действовать самостоятельно или интегрироваться с другими зенитными системами.

 © sun9-45.userapi.com
Источник: https://rg.ru/2020/08/23/rossiia-pokazala-novuiu-sistemu-pro.html

Алмаз-Антей, ЗРС Абакан
  • АНС АНС АНС АНС
    23.08.2017:23:02

    Это, получается, аналог С300 В, но на колёсной базе?

    #1206730
    • Комментарий удален
    • Комментарий удален
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,