Концерн ПВО «Алмаз-Антей» представил ПУ 51П6Е2 нового перспективного комплекса ПРО «Абакан»

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Концерн ПВО «Алмаз-Антей» представил на форуме «Армия-2020» пусковую установку 51П6Е2 из состава перспективного комплекса противоракетной обороны «Абакан».

— Комплекс не является стратегическим. Пусковая установка предназначена для борьбы с баллистическими целями, — пояснили в пресс-службе концерна.

«Абакан» способен сбивать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. Представленная на форуме пусковая установка служит для транспортировки, автоматической подготовки к пуску, запуска и управления полетом одной или двух противоракет 9М82МДЭ.

Перехватчики способны сбивать малозаметные (ЭПР от 0,02 метра) цели на высоте 25 и дальности 30 километров. Для верности обе ракеты наводятся на одну цель. Интервал между пусками составляет две секунды, время развертывания установки к бою — шесть минут. Управляют ею один или два человека.

Комплекс «Абакан» может действовать самостоятельно или интегрироваться с другими зенитными системами.

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