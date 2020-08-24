Ростовский завод BONUM разработал новую модель полуприцепа-нефтевоза

© bonum-trailer.ru

Инженеры завода BONUM разработали новую модель полуприцепа-нефтевоза с термоизоляцией.

Новая модель отличается переменным поперечным сечением, или как ее принято называть «бутылочная форма». Такая конструкция позволяет увеличить высоту седельно сцепного устройства до 1550 мм и при этом сохранить все термо-характеристики.

«BONUM» — российская компания-производитель полуприцепов-цистерн, основанная в 2015 г. Основные производственные мощности расположены в Ростовской области. Компания выпускает различные виды полуприцепов — бензовозы, битумовозы, нефтевозы, цементовозы и зерновозы.

© bonum-trailer.ru