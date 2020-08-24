«Вертолеты России» впервые показали модернизированный Ми-171Ш

© rostec.ru

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) впервые представил модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш «Storm» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Вертолет, отличающийся повышенной защитой и уникальными ударными возможностями, изготовлен на Улан-Удэнском авиационном заводе.

На форуме демонстрируется первый опытный летный образец вертолета. Дополнительно в составе единой экспозиции представляется комплекс пилотажно-навигационного оборудования ИБКВ-17ВП «стеклянная кабина» и макет обзорно-прицельной станции.

«Обновленный Ми-171Ш обеспечивает высочайший уровень защищенности экипажа и десанта благодаря титановой и кевларовой бронезащите, а ударные возможности машины расширены за счет управляемого ракетного вооружения, − отметил генеральный директор холдинга „Вертолеты России“ Андрей Богинский. − Ми-171Ш готов к самым сложным боевым и климатическим условиям, именно поэтому с прицелом на наших иностранных заказчиков мы выбрали для него название „Storm“, которое с одной стороны символизирует его готовность к борьбе со стихией, а с другой − говорит о широких штурмовых возможностях вертолета».

Вертолет Ми-171Ш «Storm» оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой, в том числе композитными лопастями несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образным рулевым винтом, а также новейшим вариантом комплекса бортовой обороны «Президент-С». Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и аппарель в корме дают возможность сверхбыстрой высадки.

Кроме того, на вертолете установлен усовершенствованный комплекс вооружения, в том числе пулеметы калибра 12,7 мм и новейшее управляемое ракетное вооружение с обзорно-прицельной системой ОПС-24Н-1Л, что позволяет вести борьбу с различными наземными и воздушными целями.