Ростех представил роботизированную гусеничную машину для тушения пожаров

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Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» роботизированную машину пожаротушения «Пионер», предназначенную для борьбы с лесными пожарами в труднодоступных местах и в тяжелых почвенно-климатических условиях.

Дистанционно-управляемый комплекс разработан для тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Система дистанционного управления позволяет использовать весь функционал машины, включая управление движением и противопожарным оборудованием, без присутствия механика-водителя в кабине.

«Комплекс создан кооперацией предприятий Ростеха: сама машина произведена на Курганмашзаводе, „умная“ электронная начинка разработана специалистами ВНИИ „Сигнал“. „Пионер“ на гусеничной основе позволяет эффективно бороться с пожарами в труднодоступных районах. Запас топлива достаточен для автономной работы на протяжении 10 часов без дозаправки», − сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В состав комплекса входят: роботизированная пожарная машина ПМ-160, мобильный пункт дистанционного управления на базе шасси УАЗ 3909, который позволяет управлять работой машины на расстоянии до 1000 метров, и носимый пульт управления на базе защищенного ноутбука или планшета для работы на расстоянии до 100 м. Управление возможно с использованием клавиатуры, беспроводных манипуляторов или сенсорного экрана, а программное обеспечение «Пионера» совместимо с различными операционными системами.

С помощью пультов управления оператор имеет возможность дистанционно управлять шасси, навесным оборудованием и противопожарными агрегатами с лафетным стволом высокого давления. В штатном режиме комплекс может управляться механиком-водителем.