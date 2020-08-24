Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по биологии

Опубликованы результаты Международной биологической олимпиады. Российские участники получили три золотые и одну серебряную медали. Награды высшего достоинства завоевали москвичи Максим Ковалев, Руслан Нагимов и Николай Николаев из Нижегородской области. Серебро у Олега Кузьменко из Москвы. Также Руслан и Максим были отмечены специальными призами за успешное выполнение практических заданий по биоинформатике.

Международная биологическая олимпиада в этом году проводилась дистанционно и получила название IBO Challenge. Страной-организатором стала Япония. Практический и теоретический туры проходили дистанционно 11 и 12 августа. Задания выполняли ребята более чем из 50 стран мира.

Международная биологическая олимпиада проходит с 1990 года. В ней участвуют команды школьников из четырех человек — победителей и призеров национальных соревнований.

https://olimpiada.ru/news/18890

Раньше российские школьники два раза выигрывали международную олимпиаду по биологии в неофициальном общекомандном зачёте: в Минске 2003 года, а Илья Кузьмин тогда занял первое место в мире и на 29-й Международной биологической олимпиаде в Тегеране (Иран) 2018-го года, показав лучший результат среди команд.