Новый детский сад открыт в Москве
Детский сад на 150 мест в составе школы № 2098 построили в районе Западное Дегунино за счет бюджета города в рамках городской адресной инвестиционной програмы.
Трехэтажное здание возвели по индивидуальному проекту. В детском саду создана безбарьерная среда. Территорию вокруг здания благоустроили — сделали веранды, детские горки, спортивную площадку.
С 2011 года в Москве построено 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ.
С начала года введены в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школ.
1 сентября 2020 года первых учащихся примут 18 новых детских садов и школ.
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