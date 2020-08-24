В сухом доке судостроительного комплекса «Звезда» началась установка восьми портальных кранов

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В сухом доке судостроительного комплекса «Звезда», где будет возводиться самый мощный в мире ледокол «Россия» (проект «Лидер»), началась установка восьми портальных кранов грузоподъемностью 60 тонн и 70 тонн.

Крановое оборудование необходимо для выполнения достроечных работ на спущенных на воду судах. Ранее в доке был установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. По окончании установочных работ стапельная площадка будет полностью укомплектована крановым оборудованием.

Сухой док ССК «Звезда» — одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Он позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.

На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.