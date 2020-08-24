НГТУ им. Р.Е. Алексеева представил арктический вездеход К-8 «Русак»

© files.pravda-nn.ru

Нижегородский университет принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020». НГТУ им. Р.Е. Алексеева на экспозиции представляет вездеход К-8 «Русак» и научные доклады. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Особенность машины заключается в гибридном моторе, который облегчает запуск двигателя в мороз и дает дополнительный ресурс при движении в условиях дефицита топлива. В зависимости от модификации вездеход может перевозить 14—20 человек и грузы массой до 2,5 т. При полных баках (300 л) по бездорожью «Русак» способен преодолевать около 300 км, а по грунтовой дороге или шоссе — несколько тысяч километров.