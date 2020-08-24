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НГТУ им. Р.Е. Алексеева представил арктический вездеход К-8 «Русак»

 © files.pravda-nn.ru

Нижегородский университет принимает участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2020». НГТУ им. Р.Е. Алексеева на экспозиции представляет вездеход К-8 «Русак» и научные доклады. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Особенность машины заключается в гибридном моторе, который облегчает запуск двигателя в мороз и дает дополнительный ресурс при движении в условиях дефицита топлива. В зависимости от модификации вездеход может перевозить 14—20 человек и грузы массой до 2,5 т. При полных баках (300 л) по бездорожью «Русак» способен преодолевать около 300 км, а по грунтовой дороге или шоссе — несколько тысяч километров.
Источник: https://pravda-nn.ru/news/eksperime...arodnom-voenno-tehnicheskom-forume/

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, вездеход К-8 Русак
  • user78 user78
    24.08.2023:03:34

       

    Первую версию снегоболотохода «Русак» 8×8 выпустили в 2017 году и вездеход хорошо себя зарекомендовал:

     © i.ytimg.com

    В январе 2020 улучшенную версию испытывали в Архангельской области:

     © prom-tex.org

    ©Видео с youtube.com

    Вездеходы «Русак» помимо прочего интересны своей гибридной электрической трансмиссией.

    Новинка предназначена для доставки грузов в Арктику и Антарктиду. «Русак» может быть как на колесном ходу с колёсной формулой 8×8, так и на гусенечном. Внедорожники интересны тем, что в них используется гибридная силовая установка. В экстремальных низкотемпературных условиях тяговый электропривод работает лучше, чем традиционные двигатели внутреннего сгорания.

    Вездеходы оснащаются бензо-электрической или дизель-электрической силовой установкой. Колесный «Русак» вмещает 14-18 пассажиров, весит 8 тонн, грузоподъемность составляет 2,5 т. Гусеничная версия может перевозить только 4-х пассажиров, весит 3 т., грузоподъёмность всего 500 кг. Обе модификации способны передвигаться по суше (до 60 км/ч) и по воде (до 10 км/ч).

    Известно, что техника успешно прошла испытания в Якутии и на Чукотке. Семейство вездеходов «Русак» отличается колоссальной проходимостью.

    Разработчиком внедорожников «Русак» является нижегородский государственный технический университет (НГТУ) имени Алексеева. Серийный выпуск вездеходов начнётся в будущем году.

    За 2020 год удастся собрать около 50 экземпляров, в дальнейшем планируется увеличить этот показатель до 100 штук.

    Планируется целое семейство «Русак» К-8, К-6 и К-4:

     © lh3.googleusercontent.com

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    Помимо этого, в России выпускается и разрабатывается множество других снегоболотоходов, в том числе и колесной формулы 8×8 — «Шаман», «Тром», «Тундра», «Арктика» и др.:

     © i.ytimg.com

     © lunohoda.net

     © s8.hostingkartinok.com

    Россия является мировым лидером в проектировании и производстве такой техники.

       

    Отредактировано: user78~23:08 24.08.20
    #1206926
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