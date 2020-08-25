«Вертолеты России» представили мобильные сервисные блоки на форуме «Армия-2020»

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«Вертолетная сервисная компания» («ВСК») холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) представила новый вид послепродажного обслуживания вертолетной техники — мобильные сервисные блоки (МСБ). С ними можно ознакомиться на экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2020», который проходит в подмосковном парке «Патриот» с 23 по 29 августа.

Мобильные сервисные блоки (МСБ) представляют собой комплекс из шести стандартных 20-футовых контейнеров с имуществом, предназначенным для капитального ремонта и периодического техобслуживания вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ми-171 и их модификаций в условиях авиационных баз заказчиков.

Большая часть оборудования МСБ имеет возможность трансформации или частичной разборки для обеспечения компактного размещения, при этом обеспечивается минимальное время для сборки из транспортного положения в рабочее. Контейнеры транспортируются всеми видами транспорта (автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным), в том числе на внешней подвеске вертолетов. В комплект входит все необходимое для выполнения работ имущество и вспомогательное оборудование, включая автономный источник электроэнергии.

«Использование МСБ позволяет заказчику оперативно производить ремонт авиатехники даже в самых суровых условиях базирования. Больше нет необходимости транспортировать вертолет на авиаремонтное предприятие. Мобильные сервисные блоки экономят время и средства заказчика и позволяют возвращать вертолеты в строй в кратчайшие сроки», — отметил управляющий директор «ВСК» Иван Серов.

В МСБ предусмотрено размещение рабочего места, оборудованного оргтехникой для обеспечения доступа к технологической и нормативной документации. Также предусмотрены рабочие места для выполнения ремонтных работ. Минимальные требования для развертывания МСБ — помещение для вертолета, оптимальное электроснабжение, обеспечение бытовых условий для персонала. Размещение МСБ допускается и на открытых площадках.

АО «Вертолетная сервисная компания» с 2006 года является единственным уполномоченным поставщиком нового авиационно-технического имущества, произведенного предприятиями холдинга и реализуемого для нужд послепродажного обслуживания российской вертолетной техники. Основные направления деятельности: материально-техническое обеспечение, техническое обслуживание и ремонт вертолетной техники, обеспечение модернизации вертолетной техники, организация обучения авиационного и технического персонала, техническая поддержка эксплуатантов вертолетной техники, разработка интерактивной документации. В 2015 году на сайте «ВСК» был создан каталог модернизаций. В 2016 году запущена новая услуга «Exchange». В 2017 году введен в эксплуатацию складской комплекс «Шереметьево». В 2018 году осуществлена консолидация и передача 100% акций 8 авиационно-ремонтных предприятий Холдинга «Вертолеты России» (АО «99 ЗАТО», АО «150 АРЗ», АО «356 АРЗ», АО «419 АРЗ», АО «810 АРЗ» АО «НАРЗ», АО «ВР-Сервис», АО «ДАСЦ») в АО «ВСК» для решения комплексных задач по обслуживанию вертолетной техники в течение всего срока эксплуатации.