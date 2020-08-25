Концерн Ростеха представил новую систему серверного хранения данных «НацТех»
Концерн «Автоматика» Ростеха представил на форуме «Армия-2020» новую линейку серверного оборудования «НацТех», сообщила пресс-служба «Автоматики».
Продукция «НацТех» — нескольких видов серверов стандартной архитектуры и универсальной системы хранения данных — предназначена для хранения и обработки данных всех видов в составе государственных информационных систем или в качестве самостоятельного объекта, говорится в сообщении.
Система предназначена для органов государственной власти, госкорпораций и корпоративных заказчиков, ориентированных на использование российского оборудования, отмечает концерн.
«Линейка «НацТех» создана с учетом опыта построения отечественной системы хранения данных «Купол», широко используемой для хранения данных в составе большинства интегрированных решений СОРМ при реализации требований 374-ФЗ «Яровой — Озерова», — говорится в сообщении.
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