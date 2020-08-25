Концерн «Автоматика» представил обучающую роботизированную «руку»

Концерн «Автоматика» показал обучающую роботизированную «руку» © rostec.ru

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех впервые представил на форуме «Армия-2020» роботизированную «руку» для обучения школьников и студентов эксплуатации роботов на производстве. Учебный робот-манипулятор SD1-4-320 производства АО «НПП «Сигнал», входящего в концерн, предназначен для кружков, школ и средних специальных учебных заведений.

Четырехосевой манипулятор легко программируется. Он может оснащаться захватами и оборудованием: пневматическим или механическим захватом, лазерным гравером, модулем для 3D-печати., что позволяет выполнять разные виды работ. Предусмотрен также ленточный транспортер для перемещения заготовки. Это полностью отечественная разработка, которая обойдется учебным заведениям значительно дешевле импортных аналогов.

Концерн уже приступил к испытаниям первой партии, серийный выпуск запланирован на конец 2020 года.

«Разработка может заменить учебные роботы иностранного производства, при этом стоимость продукта будет ниже более чем в два раза. Конструкция робота обеспечивает полную безопасность при использовании, что немаловажно для учебных заведений. Наш продукт отличает также простота управления и программирования, что, несомненно, оценят школы, профессиональные училища, кружки и вузы», − рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.