Строительство роботизированной фермы на 540 голов КРС запущено в Вологодской области

© krassever.ru

Молочно-товарную ферму на 540 голов крупного рогатого скота возведут в поселке Васильевское Вологодского района. Инвестиционный проект стоимостью более 260 млн рублей реализует сельскохозяйственное предприятие «Племзавод Родина».

Племзавод Родина является пионером по строительству роботизированных комплексов в регионе. Применение высокотехнологичных решений позволяет предприятию повысить дневные надои молока, сохранить здоровье и производительность коров. На сегодняшний день хозяйство располагает 20 роботами-доярами, всего на животноводческих комплексах Вологодчины используется 70 роботов различных модификаций, которые обслуживают 30% от общего поголовья коров.

Новый комплекс объединит здание коровника на 543 головы с родильным отделением, перекачивающую насосную станцию для утилизации навоза, открытый танк на 15 тонн молока. Разместится ферма по соседству с существующим комплексом и так же будет роботизированной. В коровнике установят систему добровольного доения, обслуживать животных будут шесть роботов-дояров.

«Обслуживанием роботов на новом комплексе будут посменно четыре оператора, еще два рабочих места создадим на родильном отделении. Достичь высоких показателей нам позволит компьютеризация процессов доения, приготовления и раздачи сбалансированных кормов с помощью мобильных раздатчиков-смесителей. Мы уделяем большое внимание технической модернизации животноводческих объектов, реконструируем, модернизируем имеющиеся и строим новые», — сказал генеральный директор АО «Племзавод Родина» Геннадий Шиловский.

© vologda-oblast.ru