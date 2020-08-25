КамАЗ передал «Почте России» очередную партию грузовиков

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24 августа в Иннополисе (Татарстан) состоялась церемония передачи партии грузовиков КАМАЗ «Почте России».

В перечне грузовиков, переданных «Почте России», — 10 автомобилей КАМАЗ-5325 и три тягача КАМАЗ-5490, два из которых представлены в традиционной версии с дизельным двигателем, а один — в газовом исполнении, с двигателем на компримированном природном газе, мощностью 401 л.с., обеспечивающим существенную экономию на топливе.

В дополнение к указанным автомобилям «Почта России» получила от «КАМАЗа» два новых магистральных тягача КАМАЗ-54901 в тестовую эксплуатацию на полгода.

В соответствии с ранее подписанными договорённостями, в течение 2020-2022 гг. ПАО «КАМАЗ» должен поставить в адрес АО «Почта России» более 500 автомобилей КАМАЗ-5325, тягачей КАМАЗ-5490, другой автотехники, в том числе в газовом исполнении — на компримированном природном газе. Эксплуатация автомобилей на газу позволяет достичь экономии в потреблении топлива до 60% и существенно снизить выбросы в атмосферу. Кроме того, в перспективах сотрудничества компаний — совместное развитие цифровых сервисов, предиктивной диагностики и системы мониторинга транспорта.