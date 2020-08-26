В 2020 году площади плодоносящих сливовых садов в Крыму увеличены более, чем на 50%
новый сливовый сад на площади 30 гектаров ООО «Исцеляющий источник» © firstregion.ru
«Аграрии Бахчисарайского, Красногвардейского, Нижнегорского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов собрали первые 170 тонн сливы с 30 гектаров площади садов. Всего крымским сельхозтоваропроизводителям предстоит убрать сливы с площади 444 гектара, что на 50,7% больше по сравнению с прошлым годом», — сообщили в министерстве сельского хозяйства Республики Крым.
В регионе возделывают такие сорта как Стенлей, Анна Шпет, Венгерка Итальянская.
Финансовая поддержка садоводства Республики Крым в 2020 году составила 493,6 млн рублей.
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