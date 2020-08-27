Астраханские корабелы спустили на воду танкер-химовоз «ПортНьюс»

© cdnimg.rg.ru

Танкер-химовоз проекта 00216М «ПортНьюс» усиленной мощности с оборудованием для экспресс-разгрузки грузов сошел сегодня со стапелей производственной площадки АСПО Южного центра судостроения и судоремонта. Проект разработали российские кораблестроители, собрав опыт последних лет.

— Этот танкер-химовоз мощнее, чем другие: его габариты: 141 метр на 16,7 метра, дедвейт в морской воде — 7,9 тысяч тонн, — рассказал «РГ» начальник производственного управления завода Алексей Мостовой.

Химовоз сможет перевозить три вида разных грузов за один рейс от нефти до подсолнечного масла, оборудование танкера позволяет поддерживать температуру перевозимых жидкостей до 60 градусов — выше, чем у других химовозов. Поэтому жидкости не будут загустевать и насосы перекачают их на берег без «остатка» и за два часа, вместо одних-двух суток, как это происходит сейчас.

В проекте строительства, который длился больше года, участвовали 300 астраханских рабочих.

Танкер еще два месяца будут достраивать на воде, а в ноябре после швартовых и ходовых испытаний сдадут заказчику. Следом за ним сойдет на воду второй химовоз проекта, фактически «брат-близнец» первого, он уже ждет своей очереди у причала.

Еще два танкера строятся на судозаводе «Лотос», там же в середине следующего года сдадут первый в России круизный лайнер «Петр Великий». По словам главы «Объединённой судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, есть перспективы построить в Астрахани серию таких судов, а в сентябре на «Лотосе» начнется строительство двух самоходных земснарядов для бассейнов внутренних водных путей.