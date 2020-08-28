Ростех на форуме «Армия-2020» представил компактные рециркуляторы воздуха для такси и каршеринга

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запускает серийное производство компактных рециркуляторов на основе ультрафиолетового излучения. Опытные образцы представлены на форуме «Армия-2020». Основной элемент приборов — УФ-диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием. Выпуск первой партии запланирован на сентябрь текущего года.

Миниатюрный рециркулятор, разработанный НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»), отличается от аналогов компактностью и мобильностью — устройство весит всего 100 граммов, имеет габариты 99×36×37 мм и питается через USB-порт. Рециркулятор, пропуская воздух через камеру обеззараживания, уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы. Прибор предназначен для обработки воздуха в небольших помещениях, в том числе, в салоне автомобиля, и может применяться в присутствии человека. Рециркулятор имеет два разъема USB Type-C, что позволяет подключать несколько приборов последовательно друг к другу и использовать их для дезинфекции больших помещений.

«Миниатюрные УФ-рециркуляторы были разработаны в кратчайшие сроки на фоне сложной эпидемиологической обстановки. Компактные размеры наших приборов позволяют использовать их в любом месте в качестве персонального гаджета. Благодаря высокой производительности и простоте использования устройства просто незаменимы для такси и каршеринга. Один прибор способен произвести обработку воздуха в салоне легковой машины и обезопасить пассажиров от вирусов и бактерий», — заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Также НПП «Салют» начнет производство беспроводных обеззараживателей. Приборы имеют направленное действие, и предназначены для дезинфекции посредством УФ-излучения поверхностей и предметов — посылок, ключей, посуды, игрушек, денежных купюр. Они работают от встроенных аккумуляторов и управляются по Bluetooth через мобильное приложение. Размеры обеззараживателей — 38×38×38 мм.

На данный момент предприятие уже выпускает миниатюрные обеззараживатели, работающие от сети. Все изделия разработаны с учетом методических указаний Управления профилактической медицины Минздравмедпрома России, а также имеют сертификат соответствия Евразийского экономического союза.

Новые устройства расширили линейку техники «Росэлектроники», применяемой для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов. Предприятия холдинга также выпускают бактерицидное оборудование для офисов, поликлиник, школ, промышленных объектов — озонаторы «Гроза» и бактерицидные рециркуляторы общего применения «Исток-Бриз».