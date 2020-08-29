Быки из Германии прибыли в АО Племпредприятие Барнаульское

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Племпредприятие «Барнаульское» пополнило генетику быками, рожденными в Германии: в Алтайский край прибыли бычки пород Симментальская и Англерская.

Большая часть быков-«новичков» имеют геномную оценку (способность передавать своему потомству положительные качества по молочной продуктивности (удой, жир, белок), среднесуточным приростам, хорошие воспроизводственные качества и т. п.

Продуктивность прибывших симменталов по материнским предкам — более 11,3 тысячи килограммов молока, содержание жира — до 4,6%, белка — выше 3,47%. Представители англеров — породы-улучшателя популярной в крае красной степной — тоже имеют хорошую продуктивность: от 9,4 до 11,9 тысячи килограммов молока за 305 дней лактации по материнским предкам.

«Мы ежегодно занимаемся обновлением нашей генетики — завозим до 30% от основного поголовья быков-производителей. Совместно с краевым „Центром сельскохозяйственного консультирования“ отбираем лучших представителей как из племенных хозяйств края и России, так и из-за рубежа. Это дает возможность специалистам вести планомерную селекционно-племенную работу в 33 племенных хозяйствах региона, занимающихся разведением крупного рогатого скота, и обеспечивать 100% потребность в биопродукции в товарном скотоводстве. Ежегодное повышение средней молочной продуктивности коров в регионе наглядно говорит о том, что все наши общие усилия — не зря», — говорит Владимир Плешаков, генеральный директор АО Племпредприятие «Барнаульское».

В данное время завезенные бычки поставлены на карантин, где проходят все определенные законодательством зооветеринарные процедуры. После этого начнут пробовать свои силы на манеже, чтобы привнести свой вклад в развитие молочного животноводства России.

Напомним, племпредприятие «Барнаульское» входит в тройку крупнейших специализированных предприятий России. География поставок биопродукции включает 19 регионов РФ и стран ближнего зарубежья. В банке семени предприятия — порядка 3,5 миллионов доз семени от быков 10 молочных и 5 специализированных мясных пород различных линий. Всего с начала 2020 года племпредприятие завезло 16 бычков (12 молочных и 4 мясных пород).