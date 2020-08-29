Новая детская поликлиника открылась в Брянске

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В Фокинском районе Брянска открылась новая детская поликлиника.

Шестиэтажное здание соответствует всем современным требованиям. Новая детская поликлиника имеет благоустроенную территорию с парковкой. Здание оборудовано крытой колясочной для временного хранения детских колясок и пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Все помещения детской поликлиники обустроены в соответствии с современными требованиями санитарно-противоэпидемических норм, «бережливой поликлиники» и доступной среды с разделением потоков пациентов. В детской поликлинике установлено современное медицинское оборудование, в том числе цифровой рентгеновский аппарат, аппараты для ультразвуковой диагностики, ЛОР-комбайн, офтальмологичекий комплекс, эндоскопическое и иные виды оборудования. Самое главное — теперь все исследования можно пройти в детской поликлинике, тогда как раньше, к примеру, кабинет УЗИ находился в здании поликлиники № 5, и с детьми приходилось ездить туда. Здесь же находится и лаборатория.

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Затраты времени пациента и медперсонала оптимизированы по правилам «бережливого производства», что позволяет пациентам в кратчайшие сроки получать качественную медицинскую помощь, а медицинскому персоналу — уделять основную долю времени именно приему пациента, а не заполнению документации. В местах ожидания установлена комфортная мебель и экраны для отслеживания вызова пациента в кабинет к врачу оборудована специальная комната для кормления грудных малышей.

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На стенах в холлах — бизиборды, доски для развития мелкой моторики, которые ни один ребенок не оставит без внимания. Все они в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции проходят дезинфекционную обработку, в каждом коридоре — рециркуляторы воздуха, на входе пациентам — и взрослым, и маленьким — измеряют температуру, при необходимости выдают одноразовые маски, обрабатывают антисептиком руки.

Работает новая информационная система — интерактивная инсталляция, созданная с использованием технологий дополненной реальности. Цель проекта — с помощью современных технологий популяризировать здоровый образ жизни, своевременную профилактику заболеваний и необходимость регулярного прохождения диспансеризации. Сейчас там можно получить и самую актуальную информацию по профилактике коронавирусной инфекции, а при желании и получить ее по электронной почте.

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Безбарьерная система получения медицинской помощи обеспечена в полном объеме — от парковки для инвалидов, входной группы и «вежливой регистратуры» до специально оборудованных туалетных комнат и доступной навигации. Во всех кабинетах и холлах детской поликлиники созданы комфортные условия получения медицинской помощи от первого обращения пациента до выздоровления.

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В настоящий момент в детской поликлинике прием ведут 32 врача. Медицинская помощь оказывается по следующим специальностям: акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, вакцинации, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, неврологии, неотложной медицинской помощи, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, психиатрии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии.

На строительство объекта в прошлом году из федерального бюджета было выделено 317 млн рублей из федерального бюджета.

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