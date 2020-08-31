Российские компании выпустили новые модели полуприцепов

© tonar.info

В июне 2020 г. машиностроительный завод ТОНАР, входящий в Ассоциацию «Росспецмаш», выпустил и отгрузил партию обновленных четырехосных полуприцепов-зерновозов объемом кузова 45-60 куб.м Тонар-9598 с увеличенной кубатурой с 45 до 60 куб.м., которая позволяет также выгодно перевозить более легковесные культуры (семечка, ячмень, и проч.).

© tonar.info

В июле 2020 года завод ТОНАР выпустил обновленную модель самосвального прицепа Тонар SP2-11 с кузовом объемом 10,5 куб.м., предназначенную для транспортировки нерудных материалов, в частности гравия, щебня, асфальта и грунта массой 12 750 кг.

В обновленной модели, с более жесткой конструкцией кузова, для лучшей сходимости груза кузов изготовили полукруглым, а удлиненное дышло позволило производить разгрузку без расцепления прицепа с тягачом.

© Фото из открытых источников

В начале августа 2020 г. Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов ПАО «Уралавтоприцеп», являющийся родоначальником отечественного прицепостроения и специализирующийся на производстве прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей к ним, выпустил новый низкорамный полуприцеп массой 4,1 Тн и г/п 40 Тн, который предназначен для перевозки различной дорожно-строительной и специальной техники, а также различных грузов по дорогам общего пользования грузоподъемностью до 39 тонн.

Ранее ЧМЗАП освоил выпуск 20 моделей низкорамных трехосных полуприцепов, грузоподъемностью от 36,4 до 45 тонн.

© vektornpo.ru

В конце апреля НПО «ВЕКТОР», являющееся производителем специального транспорта для обеспечения нефтегазового комплекса РФ и СНГ, изготовило и отгрузило в адрес компании Русбизнесавто первый вакуумный полуприцеп ППЦВ-28ОД с обемом цистерны 28 куб. м .

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0SK5AIMGkzw

На полуприцеп возможна установка отечественных и зарубежных насосов, в частности КО-505, PNR-124, PVT-200, PVT-400, ВК-6М2, ВР-8/3, максимальное давление которых составляет 0,6 2 2 2 1,5 2,93 бар.

© graz.ru

Во второй половине декабря 2019 года нижегородский завод по производству бензовозной спецавтотехники АО «Завод ГРАЗ» выпустил новую модель битумовоза ППЦБ 92250С-0000010 (SAF) с объемом 27 м3 для перевозки груза плотностью 0,9 т/м3.

Ранее завод освоил выпуск 18 моделей полуприцепов для темных нефтепродуктов с объемом цистерны от 24 до 37,7 м3 .

https://www.cmzap.ru/catalog/nizkoramnye-polupricepy/?filter_carry=0&filter_length=0&filter_axle=3

https://vektornpo.ru/catalog

https://www.tonar.info/catalog/pricepy-samosvalnye/samosvalnyy-pritsep-tonar-sp2-11/

https://www.tonar.info/company/news/vremya-sobirat-urozhay_30.07.2020/

https://graz.ru/about/news/sobytiya/novinka-bitumovoz-obemom-27-m3/

https://graz.ru/about/news/sobytiya/novinka-bitumovoz-obemom-27-m3/