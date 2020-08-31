«Уральский завод спецтехники» запустил новый окрасочно-сушильный комплекс

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«Уральский завод спецтехники» из г. Миасс Челябинской области установил новый окрасочно-сушильный комплекс. Его габариты-36x6x5м. В него входят 2 дробеструйных и 5 окрасочно-сушильных камер (3 большие, 2 малые). Также в составе задействовали 3 бокса предпродажной подготовки — в них можно подкрашивать одновременно 6 элементов.

Камеры оборудованы системой вентиляции и очистки воздуха, также для того, чтобы краска сохла равномерно, освещение комплекса сконструировали специальным образом — чтобы свет падал на все части окрашиваемых деталей одновременно. Нужную температуру воздуха при обработке обеспечивают автоматические газовые горелки. Представители завода говорят, что для покраски используют покрытия производителей Prospektrum Coatings и Mipa.

Сам процесс окраски делится на несколько этапов. Сперва поверхность подготавливают, в зависимости от материала и толщины поверхность моют либо обрабатывают дробеструйно. Далее следует этап обезжиривания и последующая грунтовка. Далее дефекты поверхности шпаклюются. Только после всего этого идёт покраска и сушка элемента.

покрасочная камера © uzst.ru

дробеструйная камера © uzst.ru

© uzst.ru

https://uzst.ru/about/news/rasskaz-o-tom-kak-obrabatyvayut-i-krasyat-tehniku-na-uzst