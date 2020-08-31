СЗ «Северная верфь» спустил на воду морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701

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31 августа 2020 года судостроительный завод «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) спустил на воду головной морозильный траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Соколов».

Судно строится по заказу компании «Рыбпроминвест» (входит в группу «НОРЕБО»).

На Северной верфи началась подготовка к спуску на воду траулера «Капитан Соколов» © nordsy.spb.ru

По контракту общей стоимостью 38,4 млрд руб., серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701 для Группы НОРЕБО состоит из десяти судов. Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная современная рыбоперерабатывающая фабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить замороженное в море филе, консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.

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Морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике.

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Основные характеристики проекта 170701: максимальная (габаритная) длина — 81,6 м; ширина — 16 м; скорость — 15 узлов; водоизмещение — 5500 тонн; мощность главного двигателя — 6,2 МВт; общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки; производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки.

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