В Кемеровской области открыт спорткомплекс площадью 13 тыс. квадратных метров

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В г. Белово Кемеровской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Его общая площадь составляет почти 13 тысяч квадратных метров.

Это самый крупный спортобъект от Урала до Дальнего Востока. В нем есть бассейн, тренажёрный зал, футбольное поле, зал для киберспорта. Здесь можно проводить соревнования по 50 видам спорта. Стоимость объекта составила 863 млн рублей.

Он способен одновременно вместить 1100 спортсменов и зрителей. При этом «Металлург» оборудован для всех категорий людей с ограниченными возможностями.

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Спорткомплекс состоит из трёх корпусов. В основном, четырёхэтажном здании, размещён 25-метровый бассейн на 6 дорожек, 5 спортивных залов, гостиница на 103 места и большой конференц-зал. В двух других корпусах находятся универсальные игровые залы для соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и единоборствам.

На территории спорткомплекса оборудован стадион с прорезиненными беговыми дорожками, площадки для воркаута, мини-футбола, тенниса, волейбола, велосипедная дорожка и многое другое.

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